Futbol hakemi kadına şiddeti engellemek isterken canından oluyordu

İstanbul Kağıthane’de amatör futbol hakemi, şahit olduğu kadına şiddet olayını engellemeye çalışırken az daha canından oluyordu. Şehir magandasının kadına uyguladığı saldırıya engel olmaya çalışan hakem Sertan Deniz, bıçaklı saldırıya uğradı. Aldığı 6 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Deniz tedavi altına alınırken, saldırgan S.K. ise tutuklandı.

Çağlayan Yıldızhan Sokak'ta 1 Kasım'da akşam saat 22:30 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti; aracıyla seyir halinde bulunan amatör futbol hakemi Sertan Deniz, bir adamın sokak ortasında bir kadını darp ettiğini gördü. Olaya kayıtsız kalmayan Deniz, aracından inerek öfkeli adamı yatıştırmaya çalıştı.

MAGANDA ARACA BİNDİ

S.K. isimli adamın yanına giden Sertan Deniz, “Abi şiddete ne gerek var. Kadın dövülür mü? Ayıptır, Bak insanlar sana bakıyor” diyerek olayı yatıştırmaya çalıştı. Birkaç kişinin daha araya girmesiyle taraflar ayrılırken, fırsattan istifade eden genç kadın, Sertan'ın aracına binerek kendisini polis merkezine götürmesini rica etti.

ARACIN ARKASINA GİZLİCE BİNDİ, BIÇAKLAMAYA BAŞLADI!

Kadının polis merkezine gitme isteğine olumlu yanıt veren Sertan Deniz, Çağlayan Polis Merkezi'ne doğru aracını sürmeye başladı. Ancak yaklaşık 200 metre kadar gittikten sonra arabanın arka tarafından bir ses geldiğini fark etti. Kadını darp eden S.K. isimli şahsın sesiyle irkilen Sertan Deniz, saldırganın ‘İndir ulan kadını aşağıya' uyarısıyla karşılaştı. Polis merkezine gideceğini belirten Deniz, saldırganın ‘kadını indir’ tehdidine kulak asmadı.

Aracın, polis merkezine yaklaştığı sırada aracın arkasında bulunan saldırgan Sertan Deniz'i bıçaklamaya başladı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Sertan Deniz, aracını sağa çekmeyi başardı. Otomobilinden inen Deniz, ikisi sağ kolu olmak üzere vücudunun 3 bölgesinden bıçaklandığını fark etti. Kollarına gelen bıçak darbesi nedeniyle damarlarının kesildiğini gören Sertan Deniz, kanamayı durdurmaya çalıştı. Ancak saldırgan burada da bıçaklamaya devam etti.

Sağ omuzundan bir, sol bacağından 2 bıçak darbesi alan Sertan Deniz, üzerindeki eşofman üstünü çıkartarak koluma turnike yaptı.

“BENİ ŞİKAYET ETMEZSEN HASTANEYE GÖTÜREYİM”

Bir süre sonra saldırganın, ‘Eğer beni şikayet etmezsen gel seni hastaneye götüreyim' teklifini kabul etmek zorunda kalan Sertan Deniz, Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Deniz, güvenlik görevlilerine kendisini yaralayan şahsı yakalattı.

6 GÜN SONRA TABURCU OLDU, SALDIRGAN DA TUTUKLANDI

Bir gün yoğun bakımda kalan Sertan Deniz, 6 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Sertan Deniz'i yaraladığı belirtilen S.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.