Futbol maçını maske takarak seyredecekler

Kütahya Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesi sakinleri, Çelikler Tunçbilek Termik Santrali’nin filtresiz baca sebebiyle oluşan hava kirliliği ve yağan küllerden çok şikayetçi. “Zehirli hava solumak istemiyoruz” diyen vatandaşlar yarın Tunçbilek Belediyespor ile Çukurköyspor futbol müsabakasını maske takarak izleyecek.

Kütahya Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde 1956 yılında kurulan ve 2014 yılında özelleştirme ile Çelikler Holding'e satılan Çelikler Tunçbilek Termik Santrali'nin bacalarında filtre olmadığını öne süren belde sakinleri santrali protesto edecekler.

FUTBOL MAÇINDA TEPKİLERİNİ DİLE GETİRECEKLER

18 bine yakın nüfuslu Tunçbilek'in belde sakinleri, Tunçbilek Madenciler Sahası'nda yarın oynanacak Tunçbilek Belediyespor ile Çukurköyspor futbol karşılaşmasında temiz hava eylemi yapacaklar. Belde sakinleri bacalarına filtre takmayan termik santrali, karşılaşmanın ilk 5 dakikası alkışlarla protesto edecekler. Belde sakinleri ayrıca zehir solumak istemediklerini anlatmak amacıyla karşılaşmayı maske takarak izleyecek ve dev bir afiş asacaklar.

TASARIYI DA PROTESTO EDECEKLER

Tunçbilek Beldesi sakinleri adına sosyal mecralarda yapılan açıklamada; “Filtre zorunluluğunun 2022 ye kadar uzatılmasına ortam hazırlayan tasarıyı protesto etmek için eylemi gerçekleştireceğiz. Termik santral bacalarındaki Filtre olmamasından kaynaklanan hava kirliliği ve kül yağması nedeniyle evlerimizin kapısını, penceresini açamaz hale geldik. Günün her saatinde tepemize kül yağıyor. Nefes almakta zorlanıyoruz. Astım, koah ve akciğer kanseri gibi hastalıklar arttı. Pazar günü saat 13.00'de tüm belde sakinlerini Tunçbilek Madenciler Sahasına bekliyoruz” ifadelerini kullanıldı.