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Gala ve Dalyan göllerinde flamingolar, renkli görüntülere sahne oluyor
Gala ve Dalyan göllerinde flamingolar, renkli görüntülere sahne oluyor
Edirne'nin Enez ilçesinde milli park ilan edilen Gala ve Dalyan göllerine sonbaharın gelişiyle kuzey ülkelerden flamingolar akın etmeye başladı. Uzun bacakları, su üzerinde zarif hareketleri ve renkli kanatlarıyla dikkat çeken göçmen kuşlar, özelikle fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oluyor.
Yaşam 15 Kasım 2020 - 10:16

Sonbaharın gelişiyle Edirne’ye binlerce flamingonun akın ettiğini söyleyen Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Mustafa Kaya, “Meriç deltasının bir bölümü olan Dalyan Gölü’ne flamingolar her yıl gelir. Bir kısmı yıl boyu, bir kısmı göç zamanı gelir. Kışın gelenler yazın kuzeye doğru giderler. Kuzey Ukrayna, Romanya daha serin olduğu için yavrularını büyütürler, sonbahar gibi tekrar Dalyan Gölü’ne gelip, burada kalırlar. Bir kısmı da Anadolu’ya geçip, orada kışlarlar. Flamingolar eko sistemde tuzlu suları ve sodalı suları çok severler. Meriç deltasının suyu tuzlu olduğundan Dalyan Gölü flamingoların yaşaması için uygun bir eko sistemdir” dedi.

(FOTO: DHA)

“YAŞAMLARI TEHLİKEDE”

Flamingoların yaşam alanlarının tehlikede olduğunu vurgulayan Kaya, “Korumak, kollamak ve çevre bilincinin artması lazım. Son zamanlarda nesilleri tehlikeye girerek sayıları azalıyor, buna dikkat etmemiz gerek. Özellikle yaşam alanlarının ortadan kaldırılması, sanayi ve teknolojinin artması, göllerin kurutulması ve zirai ilaçların atıkları nedeniyle yaşamları tehlikede” diye konuştu. (DHA)

Son güncelleme: 10:21 - 15.11.2020
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