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Galata Kulesi çocuklar için mavi renge bürünecek
Galata Kulesi çocuklar için mavi renge bürünecek
Galata Kulesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü’ne yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bu akşam mavi renkte aydınlatılacak.
Yaşam 20 Kasım 2019 - 14:06

Çocuk haklarına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için UNICEF tarafından Dünya Çocuk Günü ilan edilen 20 Kasım, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edilen tarihi Galata Kulesi'ni mavi renkte aydınlatarak çocuk haklarına dikkat çekecek.

BU AKŞAM MASMAVİ OLACAK

Bu akşam havanın kararmasından sabahın ilk ışıklarına kadar mavi renge bürünecek tarihi kule, İstanbul'un siluetine de ayrı bir güzellik katacak. Bugün Türkiye ve dünyada da küresel simge olan binalar maviye bürünecek. 20 Kasım 1959'da BM'de Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabul edilmesi nedeniyle, bugün 1990 yılından bu yana Dünya Çocuk Günü olarak kutlanıyor.

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