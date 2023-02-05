Galata Kulesi’nde tepki çeken görüntü… ‘Tarihimize saygısızlık’

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nin kitabe ve duvarı isim tabelasına döndü. Eline kalem alan, 674 yıllık yapıya ismini yazıyor.

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Yüzyıllardır ayakta olan, İstanbul’a gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk görmek istediği yapılardan olan Galata Kulesi’nin kitabe ve duvarı isim tabelasına döndü.

Eline kalem alan, gün içinde binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi yapıya yazı yazarak zarar veriyor.

“BU ADAM GİBİ PİSLİK OLMAYIN”

Kulenin kitabesine yazı yazan bir kişiyi fark ederek görüntüleyen yabancı bir turist, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

674 yıllık tarihi yapıya bu şekilde zarar verilmesine tepki gösteren turist, paylaşımı sırasında İngilizce olarak “Galata Kulesi bir turist tarafından tahrip edildi. Turist olarak seyahat ederken ve tarihi yerleri ziyaret ederken iyi davranın, bu adam gibi pislik olmayın” diye konuştu.

Tarihi yapının isim tabelasına çevrilmesine yerli turistler de büyük tepki gösterdi.

Gezmek için ailesi ile Alanya’dan gelen Hadi Cantemur, “Böyle güzel bir tarihi yapıya yazıların yazılması çok kırıcı bir şey. Tarihimize saygısızlık diye düşünüyorum” dedi.

(DHA)