Game of Thrones oyuncuları set arkası fotoğrafı paylaştı sosyal medya kahkaha attı

Dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones dizisi dün final yaptı. Pek çok kişinin finalden memnun kalmadığı dizide Arya Stark’ı canlandıran Maisie Williams, Sansa Stark’ı canlandıran Sophie Turner ve Bran Stark’ı canlandıran Isaac Hempstead-Wright, dizi dışında da oldukça eğlenen bir arkadaş grubu…

İşte bu arkadaş grubundan Sophia Turner, üçünün set arasında çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Neredeyse tüm dizi boyunca tekerlekli sandalyede gördüğümüz Isaac’ın, sürekli örtülü olduğu ayaklarının çıplak olması takipçilerin kahkaha atmasına neden oldu…