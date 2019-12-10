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Game of Thrones’un Joffrey’si Jack Gleeson İstanbul’da
Game of Thrones’un Joffrey’si Jack Gleeson İstanbul’da
Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Joffrey karakteri ile herkesin nefretini kazanan Jack Gleeson sevgilisi ile İstanbul'da. Gleeson hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi...
Yaşam 10 Aralık 2019 - 09:51

Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Games of Thrones dizisinin kötü karakteri Joffrey Türkiye’de. Dizide canlandırdığı karakter ile herkesin nefretini kazanan Jack Gleeson, sevgilisi ile birlikte tatil için İstanbul’u tercih etti.
Ünlü yıldızın İstanbul’da olması sosyal medyanın gündemine oturarak çok konuşulanlar arasına girdi. Hatta bir Twitter kullanıcısının Gleeson ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı ve “Kadıköyde yürüyosun karşına joffrey çıkıyor daha saçma çok az şey gördüm” dedi. Bir anda fotoğraf yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncuyu görenler, sevgilisi ile birlikte çiğ köfte, nohut pilav yediğini belirtti.

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