‘Gandalf’ da corona aşısı oldu

‘Gandalf’ da corona aşısı oldu

Yüzüklerin Efendisi filminde canlandırdığı 'Gandalf' karakteriyle hafızalarda unutulmaz bir yer edinen ünlü oyuncu Ian McKellen, İngiltere'de öncelikli listesinde yer aldığı corona virüsü aşısı olan isimler arasına katıldı.

Corona virüsü salgınında Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği aşıya ilk onay veren ülke olan İngiltere’de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Aşıya ulaşan isimler arasına dünyaca ünlü oyuncu Sir Ian McKellen da katıldı. Öncelikli kişiler arasında bulunan 81 yaşındaki McKellen, başkent Londra’daki Queen Mary’s University Hospital’da aşı oldu.

‘UZUN ÖMRÜ AŞILARA BORÇLUYUM’



X-Men ve Yüzüklerin Efendisi serileriyle hafızalarda unutulmaz bir yer edinen McKellen, “Benim kadar uzun yaşamış herkes, bunu daha önce olduğu aşılara borçlu” diyerek aşıya şüphe duyanlara seslendi.

Aşıdan kısa süre sonra bir de Twitter mesajı paylaşan oyuncu, “Aşı olduğum için çok şanslıyım. Herkese tavsiye etmekten hiç şüphe duymuyorum” dedi.

İngiltere’de sağlık çalışanları ile yaşlılar ve bakım evlerinde yaşayanlar aşıdan ilk faydalanan kişiler. Aşıda ilk dozdan 21 gün sonra ikinci doz uygulanıyor.