Gandhi’nin özel eşyaları açık artırmada: 9 milyon lira bekleniyor

2020'de Gandhi'nin gözlüklerini 480 bin liraya (260 bin sterlin) satan East Bristol Müzayede Evi, Gandhi'nin son fotoğrafını da içeren 70 parçalık açık artırmanın 500 bin sterlin (yaklaşık 9 milyon lira) toplaması bekliyor.

Sozcu.com.tr

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Açık artırma; Gandhi’nin kendi el yapımı peştamalları, tahta sandaletleri, son fotoğrafı olduğuna inanılan bir fotoğrafı ve hapisteyken yazdığı mektuplardan oluşuyor.

Müzayedeci Andrew Stowe şunları söyledi: “Bu öğeler gerçekten bir müzayedede gördüğüm en önemli şeylerden bazıları. Bu koleksiyon dünyamızın tarihi için çok önemli. İnsanları gerçekten şaşırtacak.”

Koleksiyonun en dikkat çeken parçası ise Gandhi’nin hayattayken çekilmiş son fotoğrafı olduğuna inanılan fotoğraf.

SON FOTOĞRAFI DA AÇIK ARTIRMADA

Fotoğraf, Mahatma Gandhi’nin sadece üç hafta sonra öldürüldüğü yerde çekildi. Fotoğrafta görülen sandalyenin, öldürüldüğü gün oturduğu sandalye ile aynı olduğu belirtiliyor.

Stowe şunları söyledi: “Bu, 1000 sterline ulaşabilen tamamen benzersiz bir ürün. Gandhi’nin özel doktorunun fotoğrafı çektiğine ve vurulmadan önce çekilmiş bilinen son fotoğrafı olduğunu düşünmek için sebeplerimiz var.”

Gandhi’nin fotoğrafı, 1947’de Nandubahen’de Yeni Delhi’deki Birla House’da kişisel doktoru Doktor Kanuga tarafından çekildi. 30 Ocak 1948’de suikaste uğramadan önce 144 gün boyunca burada kaldı.

MEKTUPLARI İÇİN 184 BİN LİRA BEKLENİYOR

Müzayedede öne çıkan diğer parça da Gandhi’nin peştamalları. Gandhi peştamallarını 1930’larda Mahatma’nın tüm Kızılderililerin giymesi için desteklediği ince dokunmuş pamuklu bir kumaş olan Khadi’den yaptı ve özel parçada kendi imzası olan ‘Bapu’ (Baba anlamına gelen) bile var.

Koleksiyondaki en derin öğeler ise Gandhi’nin Hindistan’ın Poona kentinde hapsedildiği sırada kendi el yazısıyla yazdığı mektuplar. Yaklaşık 10 bin sterline satması beklenen siyasi içerikli bir mektup, Gandhi’nin “zehirli hava” olarak kınadığı Batı kültürünü atma konusundaki çaresizliğini ortaya koyuyor.

Çevrimiçi açık artırma 21 Mayıs Cuma günü sona eriyor.

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