Garsonluk yaptığı kahveyi işletmeye başladı

Eskişehir'de yaşayan Çiğdem Babacan (44), yıllardır garson olarak çalıştığı kahveyi satın alıp, işletmeye başladı. Babacan, "Kadınlar kendilerine güvensinler, bir şekilde iş hayatına atılmaları gerek. Eve kapanmak kadınlara göre değil" dedi.

Şirkette çalışırken, işten ayrılan Çiğdem Babacan, 2010 yılına kadar Kırım Caddesi’ndeki kahvede garsonluk yaptı. Babacan, garson olarak çalıştığı dönemlerde kendisini görenlerin şaşırdığı kahveyi satın alıp, bu kez işletmeye başladı. Babacan, “İşimi bıraktıktan sonra kahvede garsonluk yapmaya başladım. Uzun süre bu işi yapmaya devam ettim sonra düşündüm, ‘Neden böyle bir işi kendim yapmayayım?’ dedim ve bu kahveyi satın aldım” diye konuştu.

Kendi işini kurmak isteyen kadınlara da tavsiyede bulunan Çiğdem Babacan şunları söyledi:

“2010 yılında burayı devraldıktan sonra birtakım değişiklikler yaptım. İlk önce kahveye bir kitaplık aldım. Bu kitaplığı halka açık bir şekilde, herkesin kullanabileceği, herkesin faydalanabileceği bir yere dönüştürdüm. Hatta bazen mahallemizin çocukları gelip, kitapları ödünç alıyorlar. Ev gibi bir ortam yaratmaya çalıştım. Burayı kurmadan önce tek düşüncem vardı, o da insanlarla yakın olmak, onlarla fikir alışverişi yapmak, kaynaşıp dostluğu ve kardeşliği geliştirmekti.

Bu nedenle önce kitaplığımızı kurduk. Sonrasında ise insanların cenaze törenlerinde gelip, burada yemeklerini dağıtabileceği, acılarını paylaşabileceği, en sevinçli günlerinde herhangi bir kutlamalarını burada yapabilecekleri bir mekan olmasını istedim. Böylelikle insanlarla büyük bir bağ oluşturduk. Artık burası mahallemizin bir ablasının evi, diyebiliriz. Hiçbir işin üstesinden gelemeyecek kadın yoktur. Kadınlara diyorum ki kendilerine güvensinler. Kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Kadınların bir şekilde iş hayatına atılması gerekir. Eve kapanmak kadınlara göre değil.” DHA