Gayıklar müzelik olmasın

Bodrum'un binlerce yıllık tarihinde denizcilik ve tekne yapımı çok büyük bir yere sahip. Tarih boyunca en iyi balıkçı ve süngerci teknelerinin üretildiği Bodrum bugünlerde de dünyanın en iyi yatlarının inşa merkezi… 25 yıldır Bodrum'da yaşayan araştırmacı, denizci ve fotoğraf sanatçısı Saner Gülsöken, bölgedeki tekne üretiminin ve denizciliğinin tarihini “Bodrum'un Gayıkları” isimli kitapta topladı.

10 USTA KALDI

Bodrumluların yerel şivesinde ufacık sandaldan koca bir gemiye kadar her deniz aracına “gayık” denildiğini belirten Gülsöken, “Önemli olan günümüzdeki deniz turizminin temel taşı olan kayık ve tekneleri unutmamaktır. Artık Bodrum'da eski teknelerin yapımı yok denilecek kadar az. Usta sayısı ise on kadar. Bu kültürün yaşatılması gerekir. Aksi halde 20 yıla kalmaz çocuklarımız Bodrum'un süngerci, bodi, çırnık, piyade, tirhandil, gulet ve aynı kıç isimli ahşap teknelerini müzede görebilirler” dedi.

10 yılda 200 kişiyle görüştü

55 yaşındaki Gülsöken'in 10 yıldır üzerinde çalıştığı “Bodrum'un Gayıkları” adlı kitabı İngilizce ve Türkçe olarak yayınladı. Gülsöken, Bodrum Deniz Müzesi Yayınları'nın ilk kitabı olan 240 sayfalık bu çalışma için yaklaşık 200 tekne yapım ustası, kaptan ve tarihçi ile görüşmüş. Kitapta 230 adet fotoğraf ve çizim de yer alıyor. 1775'te Bodrum'da kurulan Osmanlı Tersanesi'nde donanma için kalyonların yapıldığını ve tersanenin halen yaşatıldığını belirten Gülsöken “İlk tersanede bugünün mavi yolculuğu ve deniz turizminin başlamasında büyük rol oynayan süngerci, gangava ve balıkçı tekneleri yapımı başlıyor” diye konuştu.

Bu tekneler başka yerde yok

Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu ise şöyle konuştu: “Bodrum Limanı'na gelen turistler balıkçı teknelerinden tur teknelerine, charter teknelerinden süngerci teknelerine kadar yüzlerce tekneyi bir arada görürler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirirler. Bodrum'un teknelerini dünyanın başka bir yerinde göremezsiniz. Bu nedenle Bodrum teknelerinin tarihçesi, ustaları, gelişimi ve günümüze kadar olan serüveni bu kitapta toplandı. Bir kültür hazinesi niteliğinde kitap oldu.”