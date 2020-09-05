Gazeteci Erbil Tuşalp hayatını kaybetti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gazeteci-yazar Erbil Tuşalp'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Soyer, "Dik duruşundan asla taviz vermeden mesleğini yapan, bağımsız gazeteciliğin üstadı Erbil Tuşalp'i İzmir'de yitirdiğimizi üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyor, acılarını paylaşıyorum" dedi. Bilindiği üzere Tuşalp, uzun yıllardır KOAH hastalığı ile mücadele ediyordu.

Gazeteci-yazar Erbil Tuşalp, uzun süredir KOAH hastalığı ile mücadele ediyordu. İzmir Başkent Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılan Tuşalp’in hayatını kaybettiğini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer duyurdu.

ERBİL TUŞALP KİMDİR?

Erbil Tuşalp, 1945 yılında Konya’da doğdu. Çocukluk yıllarını doğduğu yer olan Akşehir’de geçiren Tuşalp, Kara Harp Okulu’nu kazandı ve 1965 yılında mezun oldu. 1974 yılında TRT’de haber kameramanı olarak mesleğine adım atan Tuşalp, ardından Radikal, Dünya, Milliyet, Posta gibi gazetelerde çalıştı.

Cumhuriyet gazetesinde siyasi muhabir olarak da görev yapan Tuşalp, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda da iki dönem Yöntim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.