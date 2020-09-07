Gazeteci Erbil Tuşalp İzmir’de toprağa verildi!

Cumartesi günü hayatını kaybeden gazeteci-yazar Erbil Tuşalp, İzmir'deki Doğançay Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. Cenaze törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tuşalp'in gazetecilik yaparken teslim olmadığını ve özgürlüğünden taviz vermediğini söyledi.

Gazeteci-yazar Erbil Tuşalp, KOAH hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçen Cumartesi hayatını kaybetmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Erbil Tuşalp için Doğançay Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Salgın önlemleri gereğince sınırlı sayıda katılımcının alındığı törende eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Erbil Tuşalp'in sevenleri ve yakınları da yerlerini aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise törene çelenk gönderdi.

Salgın önlemleri nedeniyle mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından gazeteci Tuşalp, sevenlerinin duaları ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Soyer, Erbil Tuşalp'in eşi Ayşegül Aktürk'e başsağlığı diledi.

“SAYGI İLE ANMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Törenin ardından açıklamada bulunan Soyer, şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye'de özgür basının belki en büyük sınavlarından biri 12 Eylül döneminde yaşandı.

* Erbil ağabey, o döneminde hakikaten en güçlü kalemlerinden biri oldu. Araştırmacı gazetecilik denilen şeyin üstatlarından biriydi.

* En kıymetli insanlarından biriydi. Asla teslim olmadı. Asla özgürlüğünden, düşüncelerinden taviz vermedi, vazgeçmedi.

* Bu anlamda her zaman anısını yaşatacağız. Saygı ile anmaya devam edeceğiz.

BASIN KARTINI İPTAL ETMİŞLERDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı'nın basın kartını iptal ettiği yüzlerce gazeteciden biri olan 75 yaşındaki Erbil Tuşalp, “Bu benim için onur belgesidir” demişti.

ERBİL TUŞALP KİMDİR?

Erbil Tuşalp, 1945 yılında Konya'da doğdu. Çocukluk yıllarını doğduğu yer olan Akşehir'de geçiren Tuşalp, Kara Harp Okulu'nu kazandı ve 1965 yılında mezun oldu. 1974 yılında TRT'de haber kameramanı olarak mesleğine adım atan Tuşalp, ardından Radikal, Dünya, Milliyet, Posta gibi gazetelerde çalıştı.

Cumhuriyet gazetesinde siyasi muhabir olarak da görev yapan Tuşalp, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda da iki dönem Yöntim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Aynı zamanda İnsan Hakları Derneği’nin kurucuları arasında da yer aldı. Tuşalp, insan haklarını sorgulayan, yakın dönemin “Susurluk Kazası” gibi karanlıkta kalmış siyasal olaylarına ışık tutan araştırmalarıyla tanındı.

Araştırmacı kimliğiyle tanınan Tuşalp’in Bin İnsan, Bin Tanık, Bin Belge, Eylül İmparatorluğu, Artık Demokrasi İsteyin, Ben Tarihim Bay Başkan, Paşa ile General, Önce Çocuklar Öldü, Evreninki mi Özalınki mi?, Çürüme, Plastik Papatya Kokusu, Şeriatı Beklerken, Demokrasi Sizin Neyinize, Şeriat A.Ş, Sen Sofi’nin Oğlusun, İslam Faşizmi, Bozkurtlar, Çete Parti Mafya, Aldanma, Kuklaturka, İslam İmparatorluğu gibi kitapları yazdı.