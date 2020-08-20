Gazeteci Varlık Özmenek hayatını kaybetti

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Varlık Özmenek’in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden yapılan açıklama şöyle:
“Bir süredir Ankara’da tedavi görmekte olan, 1980-1984 dönemi Genel Yönetim Kurulu üyemiz, meslek büyüğümüz, abimiz Varlık Özmenek hayatını kaybetti. Ailesine, yakınlarına, ÇGD camiasına, dostlarına başsağlığı diliyoruz.”
VARLIK ÖZMENEK KİMDİR?
Varlık Özmenek 1943 yılında Eskişehir’de doğdu. Babasının Köy Enstitüleri’nin kurucularından olması nedeniyle Köy Enstitüleri’nde eğitim gören Özmenek, gazeteciliğe başladığı aynı yıl olan 1963’de Türkiye İşçi Partisi’ne üye oldu. Özmenek aynı anda 32 ayrı sivil toplum kuruluşunda çalışmalar yürüttü.
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