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Gazeteci Varlık Özmenek hayatını kaybetti
Gazeteci Varlık Özmenek hayatını kaybetti
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Varlık Özmenek'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bir süredir Ankara'da tedavi görmekte olan, 1980-1984 dönemi Genel Yönetim Kurulu üyemiz, meslek büyüğümüz, abimiz Varlık Özmenek hayatını kaybetti. Ailesine, yakınlarına, ÇGD camiasına, dostlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.
Yaşam 20 Ağustos 2020 - 11:53

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Varlık Özmenek’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden yapılan açıklama şöyle:

“Bir süredir Ankara’da tedavi görmekte olan, 1980-1984 dönemi Genel Yönetim Kurulu üyemiz, meslek büyüğümüz, abimiz Varlık Özmenek hayatını kaybetti. Ailesine, yakınlarına, ÇGD camiasına, dostlarına başsağlığı diliyoruz.”

VARLIK ÖZMENEK KİMDİR?

Varlık Özmenek 1943 yılında Eskişehir’de doğdu. Babasının Köy Enstitüleri’nin kurucularından olması nedeniyle Köy Enstitüleri’nde eğitim gören Özmenek, gazeteciliğe başladığı aynı yıl olan 1963’de Türkiye İşçi Partisi’ne üye oldu. Özmenek aynı anda 32 ayrı sivil toplum kuruluşunda çalışmalar yürüttü.

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR 

Yenigün, Yeni Ortam, Hürriyet, Politika, Vatan, Görev, Dünya, Şenola, Aydınlık, Demokrasi, Ülkede Gündem, İmece, 7 Gün, Yürüyüş, Adımlar, İlke (Hollanda) Bilim ve Sanat İSTA, THA, ANKA, TRT, WDR (Almanya), NOS, NPS (Hollanda), Sweden Radio TV (İsveç) Danimarka, Norveç, Belçika, SFB (Berlin Radyoları Türkçe Redaksiyonları) Radyo Mozaik.

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