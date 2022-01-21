Gazi olduğu şehirde görme engellilere ders veriyor

Bitlis'te beş yıl önce sözleşmeli er olarak görev yaparken PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Ali Timur'un oynatamadığı koluna bacağından sinir nakli yapıldı. Uzun yıllar kolunu kullanamayacağı söylenmesine rağmen bağlama çalarak tedavi sürecini hızlandıran Timur, şimdi gazi olduğu şehirde görme engellilere bağlama dersi veriyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kırgızistan’dan ailesiyle çocuk yaşlarda Türkiye’ye göç eden Ali Timur, Türk vatandaşı olduktan sonra 2007’de askere gitti. Burada Jandarma Özel Harekat Sınavı’nı kazanan Timur, aynı yıl göreve başladı. Birçok ilde görev yapan Ali Timur, 2017 yılında Bitlis’te teröristlerle çıkan çatışmada sağ kolu ve elinden vuruldu. Tedaviye alınan Timur’un sağ kolundaki sinirlerin hasar gördüğü tespit edilince GATA’ya sevk edildi.

GAZİ OLDUĞU YERE DÖNÜP DERS VERDİ

Bacağından alınan sinirler, Timur’un koluna nakledildi. 1,5 yıl süren tedavi sürecinde doktorlar, kolunu tekrar kullanabilmesinin uzun süreceğini söyledi. Ancak Timur tedavisine destek için bağlama çalmaya başladı. Her gün bağlama çalan Timur, kolunu beklenenden daha erken hareket ettirmeyi başardı. Raporlu olduğu süreçte kolunu eskisi gibi kullanamasa da Bitlis’e dönerek çocuklara bağlama dersi verdi.

Gazi Timur, malulen emekli olduktan sonra da Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne atandı. Burada çalışan görme engelli arkadaşının davetiyle Altı Nokta Körler Derneği’ne giden Ali Timur, engellilere bağlama dersi vermeye başladı.

“TEDAVİ SONRASINDA PES ETMEDİM”

Ali Timur, “Kurşunlar kolumdaki sinirlere geldiği için kolum çalışmıyordu. Birçok operasyon ve ameliyat geçirdim. Son olarak bacağımdan koluma sinir nakli yapıldı. 1,5 yıl tedavi gördüm. Tedavi sonrasında da pes etmedim. Doktorlar sinir hasarı olduğu için çok yavaş iyileşeceğimi söylemişti. Tedavi sonrası süreçte bağlama ile iyileşme sürecimi hızlandırmış oldum” dedi.

“PARMAKLARIMA İSİM VERDİM”

Görme engellilere hissederek ve sesle bağlama öğrettiğini söyleyen Timur, “Malulen emekli olduktan sonra Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne tayinim çıktı. Burada çalışan görme engelli arkadaşım vardı ve beni dernekte ders vermek için çağırdı. Sonuçta müziğin açamayacağı kapı olmayacağını, kendimden örnek alarak kabul ettim. Daha önce çocuklara ders vermiştim ama görme engellilere nasıl öğreteceğim konusu beni biraz korkuttu. Korktuğum gibi olmadı. Parmaklarıma isim vererek öğretmeye çalışıyorum” diye konuştu.

Kendi yaptıklarını örnek alarak öğrettiğini belirten Timur, “Sağ kolum hiç çalışmazken ‘bağlamayı bırakmamam lazım’ diyerek çalmaya çalıştım. Psikolojik tedavi yerine kendimi müziğe adadım. Bu fiziken iyileştirdiği gibi ruhen de iyi geldi” ifadelerini kullandı. (DHA)



İlginizi Çekebilir Bu bağlama diğerlerinden çok farklı! Paha biçilemiyor