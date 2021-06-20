Gaziantep’e kadın eli değdi

Çalışmalarında uzunluğu 12 metreyi bulan metal heykellerin üretimine ağırlık veren Emek, çekiç, demir kesici, kaynak makinesi ve örs gibi sanayi aletlerini büyük ustalıkla kullanıyor.

Sanatçı, eserlerindeki ruhu ise “Metalin soğuk havasına kadın görüşü ekledim. Çünkü kadınlar detaycıdır, erkeklerden daha farklı bakış açısına sahiptir. Gördük ki metale kadın eli değince birbirinden güzel eserler ortaya çıkıyor. Evde iyi bir eş, anne olan kadın iyi bir sanatçı da oluyor. Sanat, duyguyla, iyi bir gözlemle yapılırsa insan hayatının başarısına büyük katkılar sağlar” diye tarif ediyor.

İLK MALZEMESİ FISTIK KABUĞU

Bir çocuk annesi Emek, eserlerini ortaya çıkarırken atık malzemeleri kullanmayı tercih ediyor. Sanatçının ilk kullandığı malzeme de bir Antepliye yaraşır şekilde fıstık kabuğu olmuş.

Emek, “Fıstık bu kentin önemli bir sembolü ve gelir kaynağı. Dolayısıyla kentimin topraklarından çıkan bu doğal atık benim için önemli bir hammadde oldu. Fıstık kabuğuyla kaplı fincan, ibrik, tabak gibi her türlü hediyelik eşya ürettik. Mozaik sanatından, fıstık kabuklarıyla farklı bir teknik oluşturdum. Kente özel bir sanat haline gelmesiyle bu tekniğin adına Nilayen adını verdim” dedi.