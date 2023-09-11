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Gaziantep’teki göletlerde su seviyesi yüzde 5’e düştü

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Bayraktepe ve Güneş göletlerinde su seviyesi yüzde 5'e düştü. Bu durum, çiftçilerin ikinci ürün ekimi yapamamasına neden oldu.

Yayınlanma: 10:18 - 11 Eylül 2023 Güncellenme:
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Gaziantep’teki göletlerde su seviyesi yüzde 5’e düştü

İslahiye ilçesindeki Bayraktepe ve Güneş göletlerinde su seviyesi yüzde 5’e düştü. Bu durum, göletlerin suladığı 11 bin 160 dekar tarım arazisinde ikinci ürün ekimi yapılamamasına neden oldu. Çiftçiler bu nedenle ciddi kayıplar yaşadı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kışın yeterli yağışların olmaması nedeniyle göletlerimiz doluluk oranlarında tam kapasiteye ulaşamadı. Deprem nedeniyle de yer altı sularımızda ciddi anlamda kaymalar oldu. Özellikle Yeşilova, Çubuk ve Akınyolu mahallelerimiz olmak üzere tarım alanındaki su kuyularımız kurudu. Güneş ve Bayraktepe göletlerimizde su seviyesinin yüzde 5’lere kadar düşmesi nedeniyle çiftçilerimiz ikinci ürün ekimi yapamadı. Bu durum, çiftçilerimize ciddi anlamda kayıplar yaşattı” dedi. (DHA)

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