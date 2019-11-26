GDO’lu gıdalara dikkat!

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar yani GDO'lar yıllardır tartışılıyor… Peki GDO nedir? Neden üretilir? Hangi yiyeceklerde bulunur? Sağlığımızı nasıl etkiler? İşte İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk'in tüm bu sorulara yanıtları…

GDO NEDİR?

Biyoteknolojik yöntemlerle canlıların sahip olduğu gen dizilimleri ile oynanarak, mevcut özelliklerinin değiştirilmesi veya canlılara yeni özellikler kazandırılması ile elde edilen organizmalara “genetiği değiştirilmiş organizmalar” yani kısaca “GDO” denir.

HANGİ AMAÇLA ÜRETİLİR?

ABD eski Başkanı Bush'a göre GDO teknolojisi dünyadaki açlık sorununa çözüm bulacaktır. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleştirilen tarımda yeşil devrimin en önemli gerekçesi bu idi. Bol miktarda kimyasal gübre, tarım ilaçları ve su kullanılarak sağlanan geçici üretim artışına rağmen, yeşil devrimin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların apaçık ortaya çıkmasıyla GDO'lar gündeme gelmiş ve giderek artan dünya nüfusunun beslenme sorununa kesin çözüm olarak gösterilmiştir. Ancak biliyoruz ki dünyadaki obez insan sayısı, açlık sınırının altında yaşayan insan sayısından yüzde 30 daha fazla. Yani kaynakların adil kullanılmaması gibi devasa bir sorun var. Dolayısıyla sadece açlık değil, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının azalması ve kirletilmesiyle birlikte temiz suya erişimin zorlaşması, sera gazları, çevre kirliliği, iklim değişiklikleri ve biyoçeşitliliğin azalması gibi devasa sorunlar da önümüzdedir.

TATLI MASALLAR!..

Daha fazla gıda temin edilerek dünyadaki açlık sorununa çare olmak temel gerekçe gibi gösterilmektedir. Soğuk, sıcak ve kuraklık gibi iklim koşullarına dayanıklı; böcek ve zararlı otlara, bitki hastalıklarına dirençli; besin içeriği artırılmış ve geliştirilmiş bitkilerle dünyadaki açlık sorununun ortadan kaldırılacağı ileri sürülmektedir. Bu gerekçenin yanı sıra geleneksel tarımda kullanılan, çevre ve insan sağlığına zarar verdiği bilinen tarım ilaçları ve kimyasal gübre kullanımının da en aza indirilerek çok önemli ikinci bir olumlu sonuç elde edilmiş olacağı ileri sürülmektedir.

NEREDE KULLANILIR?

GDO'lar sanılanın aksine sadece tarım ve gıdalarda değil daha birçok alanda var olmaya devam ediyor. Tarım (yeşil), sağlık (kırmızı), endüstri (beyaz) ve deniz ürünleri (mavi) olmak üzere 4 önemli alanda modern biyoteknoloji uygulanmakta ve GDO'lu ürünler elde edilmektedir.GDO'lu ürünlerin yüzde 99'u soya, mısır, pamuk ve kanoladan oluşmaktadır. Bunların dışında domates, patates, pirinç, buğday, bal kabağı, ayçiçeği, tütün ve şeker pancarı gibi bitkiler de GDO'lu olarak üretilmektedir. Ahududu, karpuz, biber, kavun, ananas gibi ürünlerde ise çalışmalar devam etmektedir. GDO'lu tarım alanlarının yüzde 99'u ABD, Arjantin, Kanada, Çin ve Brezilya'da bulunmaktadır.