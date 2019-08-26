Gebe kadınlar iki kişilik mi beslenmeli?

Gebe kadınlar iki kişilik beslenir fakat bu porsiyon miktarını fazlasıyla arttırmak anlamına gelmemekle birlikte alınan fazla kalorinin anneye ve bebeğe hiçbir faydası olmadığı unutulmamalıdır. Gebelik döneminde iştahın açılması porsiyon miktarınızı arttırsa bile bunu abartmamak sizin yararınıza olacaktır. İşte gebelikte beslenme ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Hamilelik sonrası ağırlaşan vücut, alınan kiloların ve gebeliğin etkisiyle anne adaylarında halsizlik gibi sorunlar meydana gelebilmektedir. Yeterli ve düzeni beslenme hem anne için önemli, hem de bebeğin biyolojik ve fizyolojik gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Hamilelik dönemi başladığında kimi zaman iştah kaybı, kokulara karşı duyarlılık ve mide bulantıları ile kilo alımı normal seyrinde devam eder. Hamileliğin özellikle 6. Ayından sonra iştahın artması gözlemlenebilir. Sağlıklı bir kadının 1600-2300 kalori aldığını hesap edersek ek olarak günlük 300 kalori anne ve bebeğin enerjisi açısından yeterlidir. Bu miktarı meyve, bir bardak süt veya bir dilim ekmek ile tamamlayabilirsiniz. Hamilelik döneminde sağlıklı beslenmek çok yemek yemek değildir aksine alınan fazla kilolar annenin doğum sırasında sıkıntılar yaşamasına sebep olurken, doğum sonrası kilo vermede zorluklar yaşamasına neden olabilir.

GEBELİKTE PROTEİN MİKTARI ARTTIRILMALI

Gebelikte protein miktarı 5-15 mg arttırılmalıdır. Protein ihtiyacını et ürünlerinden, kuru baklagillerden, süt ve süt ürünlerinden karşılayabilirsiniz. Vücut direnci ve bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için protein alımına dikkat edilmelidir. Kahvaltılarda özelikle yumurta beyazından faydalanabilirsiniz.

GEBELİKTE KALSİYUM MİKTARI

Gebelik döneminde kalsiyum miktarı da bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişimi için önemlidir. Peynir başta olmak üzere yoğurt, somon, fasulye, badem, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve mercimek en iyi kalsiyum içeren besinlerdir. Anne ve bebek için alınması gereken kalsiyum miktarı 1200 mg'dır.

GEBELİK DÖNEMİNDE DEMİR EKSİKLİĞİ

Bu dönem demir eksikliğini gidermek için kırmızı et, kuru baklagiller, balık, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve pekmez tüketilerek demir ihtiyacı karşılanabilir. Gebeliğin ilk altı ayında hamile kadınlarda yaşanan kusmalara bağlı olarak demir eksikliği için tedavi uygulanmamaktadır. Bu nedenle bunu sağlıklı yiyeceklerden karşılayarak sorunsuz bir hamilelik yaşayabilirsiniz.