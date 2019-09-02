Gebelerin yatma pozisyonları nasıl olmalı?

Gebelerin ortak dertlerinden biri olan olan yatma sorunu bebeğin günden güne büyümesiyle zor bir zaman alır. Uykuyu etkileyen mide yanmaları ve sırt ağrısı problemleri uyuma durumunu derinden etkileyebilir. Bu dönemde aslında rahat bir uykuya ve dinlenmeye ihtiyacımız varken yaşadığımız bazı problemler uykudan sürekli uyanmamıza ve bir türlü uyuyamamanıza sebep olabiliyor. Hamilelik döneminde kadınlar doğru yatma pozisyonları ile daha zinde hissedebilir. İşte hem bebek hem de anne için faydalı yatma pozisyonlar...

Hamilelerin yatış pozisyonu genel olarak hep aynı yöne bakar. Yan yatma tekniği daha rahat etmemizi sağlarken uzamanlar sol tarafta yatmanın kan akışını rahat sağlamak adına daha yararlı olduğunu söylemektedir. Sürekli sağ pozisyonda yatmak vücudun sağ kısmında anatoplardamarların baskıya uğraması nedeni ile vücudun alt kısmında oluşabilecek toplardamarların belirginleşmesi ile buna bağlı sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Oluşabilecek bu sorunlar bacaklarda varislere ve makattaki damarların genişlemesi ile basur sorularına sebep olabilir. Gebelerin sol tarafa yatması plesantaya giden kan miktarını arttırarak bebek için gerekli besin maddelerinin gitmesine yardımcı olur. İşte gebeler için doğru olan yatma pozisyonları…

GEBELERİN YATMA POZİSYONU NASIL OLMALI?

HAMİLELİKTE SIRT ÜSTÜ POZİSYON

Hamilelikte uzun süre sırt üstü yatmak gebe anneler için sakıncalı olabilir. Bebeğin büyüyüp geliştikçe sırta baskı yaparak bel ağrılarına neden olabilir. Sırt üstü yatmak aynı zamanda rahim bölgesindeki baskıyı arttır ve bu basıncın etkisiyle bebeğe kan ve besin değerlerinin gitmemesine neden olabiliyor. Reflü problemi yaşayan annelerinde sırt üstü yatması önerilmemektedir. Sırt üstü yatış pozisonu bebeğe kalıcı zararlar verebilir. Bu zararlar bebeğin gelişiminde büyük önem taşır. Hamilelik döneminde hamile yastıkları rahatlık sağlamaktadır.

HAMİLE YASTIĞI İLE RAHATLIK SAĞLAYABİLİRSİNİZ

1.En önemli etkilerinden biri sırt ve bel bölgesine rahatlık ve destek vererek agrı şikayetlerini azaltmasıdır.

2.Böbreklerin hasar görmemesine ve daha aktif olmasına yardımcı olur.

3.Hamilelikte çoğumuzun yaşadığı mide yanması şikayetlerini en aza indirmeye yardımcı olur.

4.Hamilelik döneminde yaşanan krampların oluşmasını engeller.

5.Kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olur.

6.Bu dönemde oluşabilecek ödemlerin rahatlamasını sağlar.

7.Hamile yastığı rahat uyku uyumanızı ve bu sayede gün içinde daha aktif ve mutlu olmanıza yardımcı olabilir.