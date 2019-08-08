Annede ani düşük, hipertansiyon gibi problemlere yol açmasının yanı sıra, bebekte de kalp, sinir sistemi, sindirim sistemi gibi birçok soruna neden olan gebelik şekeri hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... Gebelik diyabeti (gebelik şekeri) nedir? Belirtileri ve tedavisi...

Gebelik diyabeti, ailesinde diyabet hastalığı olanlarda, kilolu kişilerde, 35 yaş üzerindeki gebe kadınlarda ve daha önceki hamileliklerinde 4 kilogramın üzerinde bebek doğurmuş olanlarda daha sık görülüyor. Gebeliğin herhangi bir aşamasında; genellikle ikinci yarısında ortaya çıkar. Şimdi, Gebelik diyabeti (gebelik şekeri) nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

GEBELİK ŞEKERİ (GEBELİK DİYABETİ) HAKKINDA

Gebelik diyabeti, hamilelik sırasında gelişen ve genellikle doğum yaptıktan sonra kaybolan yüksek kan şekeridir. Gebeliğin herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilir, ancak ikinci yarıda daha sık görülür. Vücudunuz hamilelikteki ekstra ihtiyaçları karşılamak için yeterli insülin – kan şekeri seviyesini kontrol etmeye yardımcı bir hormon – üretemiyorsa ortaya çıkar.

Gebelik diyabeti siz ve bebeğiniz için doğum sırasında ve sonrasında sorunlara neden olabilir. Ancak, tespit edilmesi ve iyi yönetilmesi durumunda bu sorunların oluşma riski azaltılabilir.

DİYABET TÜRLERİ

İki ana diyabet türü vardır. Tip 1 diyabet, günlük insülin kullanımı gerektiren otoimmün bir hastalıktır. Tip 1 belirtileri arasında susuzluk ve idrara çıkma, sürekli açlık, kilo kaybı, bulanık görme ve aşırı yorgunluk sayılabilir . Genellikle çocukluk çağında ve genç erişkinlerde teşhis edilen bu diyabet türü, vakaların yaklaşık % 5 ila 10’unu oluşturur.

Tip 2 diyabet, vakaların yaklaşık % 90-95’ini oluşturan en yaygın diyabet şeklidir. Tip 2 belirtileri arasında yavaş iyileşen mesane veya böbrek enfeksiyonları, susuzluk ve idrara çıkma artışı, sürekli açlık ve yorgunluk sayılabilir. Bu diyabet şekli sıklıkla yaşlılık, şişmanlık, aile öyküsü, önceki gebelik diyabet öyküsü, fiziksel hareketsizlik ile ilişkilidir ve bazı etnik gruplarda daha yaygın olabilir.

GEBELİK ŞEKERİNİN BELİRTİLERİ

Gebelik diyabeti olan kadınların genellikle hiçbir semptomu yoktur. Çoğu, rutin hamilelik tarama testleri sırasında öğrenir. Nadiren, özellikle gebelik şekeri çok artmış ise aşağıdakileri fark edebilirsiniz:

– Artan susama hissi

– Normalden daha sık idrar yapma ihtiyacı

– Ağız kuruluğu

– Yorgunluk

GEBELİK ŞEKERİNİN NEDENLERİ

Hamilelik sırasında, plasenta kanınızda glikoz birikmesine yol açabilecek hormonlar oluşturur. Genellikle pankreasınız bununla başa çıkmak için yeterli insülin yapabilir. Aksi takdirde, kan şekeri seviyeniz artacaktır ve bu da gebelik diyabetine neden olabilir.

GEBELİK ŞEKERİNDE KİMLER RİSK ALTINDA

– 30 yaşından büyük,

– Ailesinde şeker hastalığı olan,

– Önceki hamileliğinde iri bebek doğuran,

– Obez kadınlar.

GEBELİK ŞEKERİ TEDAVİSİ

Hamilelik ve doğum sırasında oluşabilecek komplikasyonları önlemek ve bebeği sağlıklı tutabilmek için kan şekeri seviyelerini izlemek ve kontrol altında tutmak çok önemlidir. Tedavi sürecinde ayrıca doktorunuz size sağlıklı beslenmenizi ve egzersiz yapmanızı önerecektir. Bütün bunların işe yaramaması durumunda ilaç tedavisi de seçenekler arasındadır.

– Kan şekerini izlemek

Hamileyken, doktorunuz seviyenizin sağlıklı bir aralıkta kaldığından emin olmak için sizden günde dört ila beş kez (sabahları ve yemeklerden sonra ilk kez) kan şekerinizi kontrol etmenizi isteyebilir.

– Sağlıklı beslenme

Doğru yiyecek türlerini sağlıklı porsiyonlarda yemek, kan şekerinizi kontrol etmenin ve fazla kilo almayı önlemenin en iyi yollarından biridir, bu da sizi daha fazla komplikasyon riski altına sokabilir. Doktorlar hamilelik sırasında kilo vermenizi önermez, ancak hamilelikten önceki kilonuza göre kilo alma hedefleri belirlemenize yardımcı olabilir.

– Düzenli egzersiz

Düzenli fiziksel aktivite her kadının sağlık planında hamilelikten önce, hamilelik sırasında ve sonrasında kilit rol oynar. Egzersiz, vücudunuzu glikozu enerji için kullandığı hücrelere taşımaya teşvik ederek kan şekerinizi düşürür. Egzersiz aynı zamanda hücrelerin insüline duyarlılığını da arttırır, bu da vücudunuzun şeker taşımak için daha az insülin üretmesi gerektiği anlamına gelir. Düzenli egzersiz ayrıca, sırt ağrısı, kas krampları, şişme, kabızlık ve uykuda uyku gibi bazı genel rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olabilir.

– İlaç

Diyet ve egzersiz yeterli değilse, kan şekerinizi düşürmek için insülin enjeksiyonlarına ihtiyacınız olabilir. Gebelik diyabeti olan kadınların yüzde 10 ila 20’si kan şekeri hedeflerine ulaşmak için insüline ihtiyaç duyar. Bazı doktorlar oral kan şekeri tabletleri yazarken, diğerleri de gebelik diyabetini kontrol etmek için insülin enjeksiyonları yazabilir.

– Bebeği yakından takip

Tedavi planınızın önemli bir kısmı bebeğinizin yakın gözlenmesidir. Doktorunuz, bebeğinizin büyümesini ve gelişimini tekrarlanan ultrason veya başka testlerle izleyebilir.

Gelecekteki diyabeti veya gebelik diyabetini önlemek için, doğumdan 6 ila 12 hafta sonra ve her 1 ila 3 yılda bir diyabet testi yapın.

GEBELİK DİYABETİNİN KOMPLİKASYONLARI

Bebek için

– Yüksek doğum ağırlığı

– Erken doğum

– Solunum güçlüğü sendromu

– Düşük kan şekeri

– Doğumdan sonraki dönemde Tip 2 diyabet

Anne için

– Sezaryen doğum

– Yüksek tansiyon ve preeklampsi

– Gelecekteki bir gebelikte diyabet

– Doğumdan sonra kalıcı diyabet