Gebelikte ateş yükselir mi? Gebelikte yüksek ateş neden olur?

Gebelikte ateş yükselir mi? Gebelikte yüksek ateş neden olur?

Gebelik sırasında anne vücudundaki değişimler bebeği de yakından ilgilendirir. Özellikle anne adayının vücut sıcaklığının aşırı derecede artması bebeğin gelişiminde bazı sorunlar yaşanmasına neden olabilir. Peki, gebelikte ateş yükselir mi? Gebelikte yüksek ateş neden olur? İşte yanıtı...

Bir çoğumuzun ateş olarak adlandırdığı yüksek ateşe tıpta hiperdermi adı verilir. Normal görülen vücut ısısı 36-37 derece (C) arasında değişiklik gösterebilir. Ancak 37 derece (C) nin üzerinde yaşanan ateşlenme yüksek ateşlenme olarak görülür. Hamile kadınların vücut ısısı gebe olmayanlarla aynı olmalıdır. Gebelikte vücut direncinin düşük olması ve artan hormonlar yüksek ateşe yakalanma riskinin artmasına neden olabilir.

GEBELİKTE YÜKSEK ATEŞİN NEDENLERİ NELERDİR?

ENFEKSİYONA BAĞLI YÜKSEK ATEŞ: Hamilelikte en yaygın enfeksiyonlar, gribal enfeksiyon, idrar yolu enfeksiyonu ve ürüner (idrar yolu) enfeksiyonlarıdır.

DİĞER ATEŞLENME NEDENLERİ: Çok fazla sıcağa maruz kalmak (hamam, sauna, güneş), gıda zehirlenmeleri ve alerjik reaksiyonlar

ATEŞLENME GEBELİĞE ZARAR VERİR Mİ?

Hamilelikte ilk 3 ayın önemi büyüktür. Bu dönemde bebeğin hala organları gelişmeye devam etmektedir. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayında ateşlenmenin bebeğe zararı oldukça fazladır. Bu olumsuz etkiler; düşük ihtimalinin yaşanması, kol ve bacak anomalleri, zeka geriliği, baş gelişim anomalileri olmak üzere bebeğin gelişiminde büyük problemler yaşanmasına neden olabilir.

GEBELİKTE ATEŞ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Ateşi tedavi etmek için öncelikle bir doktorun altta yatan nedeni teşhis etmesi önemlidir. Doktor ateşe neyin neden olduğuna bağlı olarak farklı ilaçlar reçete edebilir.