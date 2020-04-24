Baş ağrısı, hamilelik sırasında sıklıkla yaşanan rahatsızlıklardan biridir ve hamileliğiniz sırasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir, ancak birinci ve üçüncü trimesterler en yaygın olarak görüldüğü zamanlardır. Peki, gebelikte baş ağrısı nasıl geçer? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Uyku eksikliği, düşük kan şekeri, susuzluk, hormonal ilaçlar, kafein eksikliği, duruş bozukluğu ve stres gibi nedenlerle tetiklenen gebelikte baş ağrısı hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… Gebelikte baş ağrısı nasıl geçer? İşte bilinmesi gerekenler…

GEBELİKTE BAŞ AĞRISI HAKKINDA

Baş ağrısı, hamilelik sırasında yaşanan en yaygın rahatsızlıklardan biridir ve hamileliğiniz sırasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir, ancak birinci ve üçüncü trimesterde daha sık olma eğilimindedir.

İlk üç aylık dönemde, vücudunuz hormon dalgalanması ve kan hacminde artış yaşar. Bu iki değişiklik daha sık baş ağrısına neden olabilir. Bu baş ağrıları stres, duruş bozukluğu ve çeşitli sağlık sorunları ve çevresel etkiler; (örneğin migren gibi) ile daha da kötüleşebilir.

Açıklanamayan, daha sonra hamileliğinizde sık görülen baş ağrıları, preeklampsi (gebelik zehirlenmesi) adı verilen daha ciddi bir durumun işareti olabilir.

GEBELİKTE BAŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Gebelikte yaşanan baş ağrısından kurtulmak için yapabileceklerinizden bazıları şunlardır:

– Kan şekeri seviyelerini korumak için sık sık, azar azar yemek. Özellikle baş ağrısını tetikleyen çikolata, yoğurt, alkol, yer fıstığı, eski peynirler, kurutulmuş et ve ekşi krema gibi gıdalardan uzak durmak.

– Sırt, boyun, omuz ve başa masaj yapmak ağrıyı azaltır. yapılacak masaj ağrını azaltır, seni rahatlatır. Partner bey neredesin?

– Bol bol su ve sıvı tüketmek.

– Açık havada yürüyüş yapmak.

– Ilık bir duş alıp sessiz bir odada dinlenmek.

– Sinüzit kaynaklı bir ağrı durumunda göz ve burun çevrene sıcak havlu uygulaması yap.

– Stres kaynaklı bir baş ağrısında alına ve enseye buz torbası ile soğuk kompres yapmak.

– Özellikle üçüncü trimesterde duruşunuza dikkat etmek.

– Egzersiz yapmak.

– Düzenli ve dengeli beslenmek.

GEBELİKTE UZAK DURULMASI GEREKEN GIDALAR

– Çikolata

– Alkol

– Yoğurt

– Eski peynirler

– Yer fıstığı

– Yaş mayalı ekmek

– Kurutulmuş etler

– Ekşi krema