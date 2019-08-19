Gebeliğe bağlı bel ağrısı, hamile kadınlar arasında yaygın bir şikayettir ve potansiyel olarak yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkileyebilir. Peki, gebelikte bel ağrısı nasıl geçer?

Gebelikle ilişkili bel ağrısı, hamileliklerin % 60-70’inde meydana gelen yaygın bir şikayettir. Bel ağrısı, bel alt bölgesinde genellikle eksenel veya parazagital rahatsızlık olarak tanımlanır. Özellikle hamileliğin son aylarında görülen bu ağrılar hamileliği daha da zorlaştırabiliyor. Peki, gebelikte bel ağrısı nasıl geçer?

GEBELİKTE BEL AĞRISI

Çoğu anne adayı, hamilelik sürecinde bel ağrısı yaşar. Bu ağrı çoğunlukla gebeliğin 4. ayından itibaren başlar. Ağrının en çok hissedildiği yer, genellikle leğen kemiği (pelvis) ile omurganın birleştiği bölgedir. Gebelik sırasında leğen kemiği bölgesindeki eklemler ve bağ dokuları, bebeğin leğen kemiğinden geçmesi için yumuşamaya başlar. Rahim genişledikçe karın organları yer değiştirir. Vücudun ağırlık merkezinde kayma olur. Buna bir de büyüyen karnı taşıma sorunu eklenir. Bunların sonucunda da bel ve sırt ağrıları oluşur. Gebelikte bel ağrısına sebep olan pek çok etken bulunmaktadır. Bel ağrısı şikâyetlerinden kurtulmak için yapılması gereken ilk şey bel ağrısını tetikleyen faktörlerden uzak durmaktır.

GEBELİKTE BEL AĞRISI NEDENLERİ

– Kilo

Hamilelik süresince anne adayları 10-15 kilo civarında kilo alır. Omurganın bu kilonun baskısı altında kalması ile bel ağrısı şikayeti ortaya çıkabilir. Bebeğin yerleştiği rahmin ağırlığının da pelvis içerisindeki damar ve sinirlere baskı yapması, bele vuran ağrıya neden olabilir.

– Hormonal değişimler

Hamilelikte tüm hormon sisteminde birtakım değişimler oluşur. Özellikle progesteron ve relaxin hormonunun salgılanması, kalça kemiği ve omurganın eklem yerlerinde gevşemeye neden olur. Bu gevşeme nedeniyle omurga ve eklemlerin stabilitesi azalır ve bel ağrısı oluşur.

– Duruş değişiklikleri

Karın boşluğunda yerleşen rahim ve içerisindeki bebek büyüdükçe, ağırlık merkezi öne doğru kayar. Buna bağlı olarak omurgaya öne doğru binen yük artar. Anne adayı fark etmese de bu yük karşısında karşı duruş pozisyonunu değiştirir, bu da bel bölgesinde en yoğun olmak üzere, kas ve eklem ağrılarına neden olur.

– Stres

Duygusal stresin arttığı durumlarda kas spazmları da sıklaşır. Bu spazmlar özellikle bel ve boyun bölgesinde ağrıya neden olabilirler.

GEBELİKTE BEL AĞRISI NASIL GEÇER?

Gebelik döneminde bel ağrısını geçirmek ya da hafifletmek için bazı yöntemler mevcuttur. Ancak geçmeyen ve gittikçe şiddetlenen bel ağrısı şikâyetlerinin yaşanması durumunda acilen uzman bir doktora başvurulmalıdır. Özellikle geçmeyen bel ağrısına vajinal kanama da eşlik ediyor ise erken doğum riski taşıdığı unutulmamalıdır. Şimdi gebelikte bel ağrısı için yapılması gerekenlere bir bakalım…

– Hamilelikte bel ağrılarından kurtulmak için öncelikle yapılması gereken şey bel kaslarını güçlendirecek egzersiz hareketlerinin yapılmasıdır.

– Hamileler duruşuna, oturuş pozisyonuna ve ani hareket etmemeye çok dikkat etmelidir. Uzun süre aynı pozisyonda kalmak bel ağrısı şikayetlerini tetiklemektedir.

– Hamilelik sırasında tavsiye edilen kilo alımına dikka edin. Ekstra alınacak kilolar sırtınızı ve belinizi zorlayarak ağrıya sebep olur.

– Sandalyede otururken bel yastığı kullanın.

– Bel ağrılarını tetikleyen bir diğer etken ayakkabı seçimidir. Ortopedik ve rahat bir ayakkabı bel ağrılarını önemli derecede azaltabilir.

– Rahat bir uyku düzeni oluşturarak bel ağrılarını azaltabilirsiniz. Özellikle uzmanlar, anne adaylarına en ideal uyku pozisyonu olarak sol ve yan tarafa yatarak uyumamayı tavsiye ederler. Bu bel bölgenizin rahatlamasına yardımcı olur. Ayrıca yatarken karın altına ya da bacakların arasına yastık koyarak destek sağlanması da rahat bir uyku için önerilmektedir.

– Her gün düzenli olarak 15 – 20 dakika esneme hareketleri yapmak gün içinde bel ağrısı şikayetlerini önemli derecede azaltacaktır.

– Bel ağrısını geçirmek için bel ve sırt bölgesine masaj yapmak ağrılarınızı hafifletebilir.

– Sıcak havlu ve kompresler ya da soğuk uygulamaları bel ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir. Doktorunuz ya da fizyoterapistinize danışmadan uygulama yapmayın.

– Uzun süre ayakta hareketsiz kalmayın.

– Uzun oturma ve ayakta durma sırasında bir ayağınızın altına basamak koyarak kaslarınızı gevşetmeye çalışın.