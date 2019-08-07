D vitamini eksikliği, gebe kadınlarda ve emzirilen bebeklerde, doğum öncesi vitaminlerin yaygın şekilde kullanılmasına rağmen yaygındır. Gebe kadınlarda ve çocuklarında D Vitamini eksikliği, her ikisinin sağlığı için ciddi sonuçları olan önemli bir sağlık sorunudur. Şimdi, Gebelikte D Vitamini eksikliği belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

D Vitamini çocuklarda ve yetişkinlerde yağda çözünen bir vitamin ve kalsiyum metabolizmasının kilit bir modülatörüdür. Hamileliğin üçüncü trimesterinde kalsiyum ihtiyacı arttığından, D vitamini durumu anne sağlığı, fetal iskelet büyümesi ve optimal anne ve fetal sonuçlar için çok önemlidir…. Gebelikte D Vitamini eksikliği belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

D VİTAMİNİ NEDİR?

D vitamini, bir grup yağda çözünebilen prohormonda bulunan steroid bir vitamindir. Bebeğin gelişimi için en önemli bileşikler D2 ve D3’tür. D vitamini eksikliği hamilelik sırasında sık görülür. Yetersiz D vitamini yenidoğanlarda anormal kemik büyümesine, kırılmaya veya raşitizme yol açabilir. Bazı çalışmalar D vitamini eksikliğini gestasyonel diyabet, preeklampsi, preterm doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi yüksek gebelik komplikasyonları riski ile ilişkilendirir ancak bu bağlantıları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

– Genel vücut ağrısı

– Yorgunluk

– Yürümekte zorlanma (denge problemi)

– Kemik ağrısı

– Kuvvet kaybı

– Saç dökülmesi

– Baş ağrısı

– Depresyon

– Değişken ruh hali

– Uykusuzluk

– Eklemlerde ve parmaklarda ağrı

– Gözaltı morlukları

– Aşırı terleme

– Kilo vermekte güçlük çekme

– Sürekli üşüme

GEBELİKTE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TEDAVİSİ

D vitamini hem anne hem de bebek için çok önemli bir vitamindir. Hamilelik sırasında ve emzirme döneminde D vitamini seviyelerinin normal olduğundan emin olmanız gerekir. D vitamini eksikliği kandaki değerlerinin ölçülmesi ile anlaşılabilir. 30 ng/ml altındaki değerler yetersiz, 10 Ng/ml altındaki değerler eksiklik olarak değerlendirilir. Gebelikte uygulanacak D vitamini desteği 12. haftadan itibaren başlamalı ve gerekirse tüm gebelik boyunca devam etmelidir. Uygulanacak destek günlük 1200 iu olmalıdır (9 damla). Destek verilen gebeler kalsiyum yüksekliği bulguları açısından mutlaka uyarılmalıdır. Bu bulgular iştahsızlık, bulantı, çok idrara çıkma ve çok su içmedir. Ancak ilaç desteği her zaman en son seçenek olmalıdır. Hamilelere mutlaka öncelikle güneşli, açık havada yürüyüşler önerilmelidir. Ayrıca 3 balık ve deniz ürünlerinin bolca tüketilmesi özendirilmeli, süt ve süt ürünleri ve yumurta kesinlikle tüketilmelidir.

D VİTAMİNİ KAYNAKLARI

Güneş en büyük D vitamini kaynağıdır. Yumurta sarısı, karaciğer, yağlı balıklar, balık yağı, kakao, tereyağı, D vitamini destekli süt gibi bazı besinlerde bulunur.