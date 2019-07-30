Hamilelik sırasında, fetusun yeterli beslenmesini sağlamak için kalp daha fazla çalışır. Vücut kan hacmini % 30-50 artırır. Kan hacmindeki bu artış nedeniyle hamile kadınların folik asit ve demir alımını da arttırmaları önemlidir. Bu, hamilelikte doğal olarak demir eksikliği anlamına gelir. Peki, Gebelikte demir eksikliği nasıl tedavi edilir?

Bazı kadınlar, sağlıklı bir beslenme uygularlarsa, bebeklerinin yanı sıra kendi ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli demir rezervine sahiptir. Fakat birçok kadının demir rezervleri yoktur. Hamilelik sırasında, gebe olmayan kadınların ihtiyaç duyduğu demir miktarının iki katına ihtiyacınız vardır. Hamilelik sırasında yeterli miktarda demir rezerviniz yoksa veya yeterince demir almazsanız, demir eksikliği anemisi gelişebilir. Peki, Gebelikte demir eksikliği nasıl tedavi edilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

GEBELİKTE DEMİR EKSİKLİĞİ HAKKINDA

Gebelik sırasında demir eksikliği ve buna bağlı anemi, nedenleri sıklıkla farklı olmasına rağmen, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde dünya genelinde oldukça yaygındır. Hamileyseniz, vücudunuzun dokularında yeterli oksijen taşımak için yeterince sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin bulunmadığı bir durum olan demir eksikliği anemisi riskiniz artar. Vücudunuz, kırmızı kan hücrelerinde bulunan ve dokularınıza oksijen taşıyan bir protein olan hemoglobini yapmak için demir kullanır. Hamilelik sırasında, gebe olmayan kadınların ihtiyaç duyduğu demir miktarının iki katına ihtiyacınız vardır. Bebeğinize oksijen sağlamak ve daha fazla kan almak için vücudunuzun bu demire ihtiyacı var. Hamilelik sırasında yeterli miktarda demir rezerviniz yoksa veya yeterince demir almazsanız, demir eksikliği anemisi gelişebilir.

Anemi, vücudun oksijeni taşımak için gereken, yeterli miktarda kırmızı kan hücresinden yoksun olduğu bir durumdur. Aneminin birkaç nedeni varken, demir eksikliği en yaygın olanıdır. Demir seviyeleri düşük olduğunda, kırmızı kan hücreleri vücudun dokularına oksijen taşıyamaz. Hamilelik sırasında kan hacminin artması nedeniyle hafif anemi yaşamak normal olsa da, şiddetli anemi sizi ve bebeğinizi erken doğum riski ve düşük doğum ağırlığı riskine sokabilir.

DEMİR EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Hamilelik sırasında hafif anemiyi tanımak zor olabilir. Birçok belirti ve semptom sinsidir, çünkü normal hamilelik değişiklikleri gibi görünürler. Ancak hafif derecede düşük demir şiddetli biçimde azalırsa, aneminin belirti ve semptomları daha belirgindir. Bunlar:

– Yorgunluk ve halsizlik

– Soluk veya sarımsı cilt

– Hızlı veya düzensiz kalp atışı

– Göğüs ağrısı

– Baş dönmesi

– Soğuk el ve ayaklar

– Baş ağrısı

– Nefes darlığı

– Odaklanmada zorluk

GEBELİKTE DEMİR EKSİKLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Demir eksikliğiniz olduğundan şüpheleniyorsanız, doktorunuzu görmek önemlidir. Demir takviyelerini aşırı dozda almak tehlikeli olabilir, diğer problemlerin yanı sıra potansiyel olarak karaciğerde hasara neden olabilir. Doktorunuz demir eksikliğiniz olup olmadığını belirleyebilir ve gerekirse almanız için doğru demir dozunu yazabilir.

Doktorunuz bir demir takviyesi almanızı tavsiye ederse, demir emilimini engelleyebileceğinden antasitleri almadan en az iki saat önce veya dört saat sonra demir almanız önemlidir.

Demir takviyesi almaya başladıktan bir hafta sonrasında kendinizi daha iyi hissetmeye başlayabilseniz de, demir seviyelerinizi eski haline getirmenin birkaç ay veya daha fazla sürebileceğini unutmayın. Demir seviyenizin durumu hakkında tekrar bir test yaptırmanız uygun olabilir.

Ayrıca beslenmenize demir açısından zengin yiyecekler eklemeyi deneyebilirsiniz. Bunlar arasında koyu yeşil yapraklı sebzeler (örneğin ıspanak), kırmızı et, kümes hayvanları, fasulye, bezelye, kurutulmuş meyve ve demir takviyeli ekmek, tahıl ve makarna bulunur.

C vitamini takviyesi almak veya turunçgiller, çilek, kivi, kavun, yeşil yapraklı sebzeler, domates ve biber gibi C vitamini içeren yiyecekleri yemek de demir emilimine yardımcı olabilir.

Bitkilerde bulunan demirin ette bulunan demir kadar kolay emilmediğini unutmayın. Bu nedenle, demir açısından zengin bitkileri yerken, demir emilimine yardımcı olmak için aynı öğünde C vitamini içeren yiyecekleri yemek en iyisidir. Bununla birlikte, bazı kişiler demiri yiyeceklerden kolayca ememeyebilir, bu nedenle demir takviyesi yine de tavsiye edilebilir.

Takviye demir seviyelerinizi iyileştirmezse, demir emiliminde bozulma gibi aneminin başka bir nedeni olabilir. Bu gibi durumlarda doktorunuz, peptik ülseri tedavi etmek için antibiyotik veya nedene bağlı olarak başka bir tedavi önerebilir. Ciddi durumlarda, intravenöz demir takviyesi veya kan transfüzyonu gerekebilir.

Anemi riski taşıyabileceğinizi düşünüyorsanız, ilk doğum öncesi test edilebilmeniz için doktorunuzla konuşun.