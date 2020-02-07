Gebelikte diş sağlığını korumak için 5 öneri

Bebeğinizi beklerken bir yandan da 9 ay boyunca vücudunuzda bir takım değişikliklere de şahit oluyorsunuz. Ancak diş sağlığının ne kadar önem taşıdığını bilmiyor olabilirsiniz. Hamilelik sırasında ihmal edilen dişler zamanla diş eti hastalıklarına yakalanma riskini arttırmaktadır. Bu dönemde kalsiyum miktarını arttırmak diş eti hastalıklarının önüne geçmesine yardımcı olabiliyor. İşte gebelikte diş sağlığını korumaya yardımcı öneriler...

Hayatın her alanında dişlere gereken önemi vermek diş sağlığı açısından oldukça önem taşır. Dişlerin bakımsız ve çürük olması estetik açıdan iyi bir görünüm vermezken karşı tarafı da rahatsız edici kokular salgılayabilir. Çocukluktan başlanması gereken diş eti bakımı her gün düzenli olarak sürdürülmelidir. Zamanında yapılmayan bakım dişlerin yavaş yavaş çürüyüp kaybolmasına neden olmaktadır. Dişleri doğru fırçalamak ve gargara yapmak diş etlerinin sağlığının korunmasına ve daha beyaz dişlerle, sağlıklı gülüşlere sahip olunmasına neden olur. Gebelikte diş sağlını korumak için beş altın öneriye sahip olmak istiyorsanız devamı yazımızda…

GEBELİKTE DİŞ SAĞLIĞINI KORUMANIZA YARDIMCI OLACAK 5 ÖNERİ

AĞIZ HİJYENİNE ÖNEM VERİN

Günde en az iki defa diş etlerini tahriş etmeye karşı yumuşak kıllı diş fırçaları tercih edin. Dişlerinizi düzenli fırçaladığınızda plak ve diş tartarlarını yok etmeniz mümkün olacaktır. Günde bir defa diş ipi kullanmakta diş fırçasının ulaşamadığı yerlerin temizlenmesini ve yiyecek parçalarının o bölgede bakteri üretmesini önleyecektir.

TATLIYI DOZAJINDA TÜKETİN

Şeker diş aralarında birikerek bakterilerin üremesine neden olacaktır. Daha az tatlı tüketmek diş çürükleri oluşumunu engelleyerek sizi dolgu gibi işlemlere mecbur bırakmayacaktır.

BOL KALSİYUM YEŞİL YAPRAKLI YİYECEKLER TÜKETİN

Bu dönem iki kişilik beslendiğiniz için yediklerinizin sağlığına ve yeterli vitamin ve mineral içerikli olmasına özen gösterin. Kahvaltıda yenilen peynir ve her gün içilen bir bardak süt kalsiyum ihtiyacınızı karşılayacaktır. Kalsiyumdan zengin yeşil yapraklı yiyecekler balık, yumurta, meyve ve sebzeler dengeli bir şekilde alınmalıdır. Günlük 1300-1500 mg kalsiyum almak gerekir.

SİZİNLE BİRLİKTE BEBEĞİNİZİN DİŞ GELİŞİMİ DE ÖNEMLİ

Bebeğin diş gelişimi 5-6. haftalarda başlamaktadır. Alınan yeterli kalsiyum dişlerin sağlığının korumasında ve bebeğin diş gelişiminde büyük önem taşımaktadır. Anne adayı bu dönemde yeterli ve dengeli beslenip ağız hijyenini ihmal etmeden devam ederse herhangi bir diş eti hastalığı veya diş kaybı yaşanmamaktadır.

DİŞ HEKİMİNİZİ ZİYARET EDİN

Belli aralıklarla diş hekiminizi ziyaret etmek dişlerinizin herhangi bir sorunla karşılaşmasını önleyecektir. Doktorunuzun diş röntgeninizi görmesi ve dişlerinizin profesyonel anlamda temizlenmesi son derece güvenilir bir yol olacaktır.