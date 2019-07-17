Gebelikte hafta hafta bebek gelişimi nasıl olur? Anne karnında gelişim…

Henüz anne karnında olan bebeğimizin geleceği günleri dört gözle bekleriz. Bebeğimizin gelmesini beklerken bir yandan onun sağlıklı gelişimi için gecemizi gündüzümüze katarız. Bebeğimiz en değerlimizdir ve onun haftalık gelişimi bizim için son derece kıymetlidir. Bebeklerin hafta hafta gelişiminin nasıl gerçekleştiği bilmiyorsanız, haberimiz size rehberlik edebilir. İşte gebelikte hafta hafta bebek gelişimi...

Bebekler hamilelik döneminde hızla büyüyerek gelişim evrelerini hafta hafta tamamlarlar. Doktorumuza muayene olmak için kontrollere gittiğimizde bebeğimizin gelişimi hakkında bilgiler edinmek bizim rahatlamamıza yardımcı olmaktadır.

Gebelikte esas olan sağlıklı beslenmedir. Bebeğimiz için tükettiğimiz her şeyin doğal ve katkısız olması onun gelişimini destekleyici ve büyümesine etkendir. İşte gebelikte bebeğin hafta hafta gelişimi…

ANNE KARNINDA HAFTA HAFTA BEBEĞİN GELİŞİMİ

GEBELİKTE 1-2-3. HAFTA

Gebeliğin 3. Haftasında kadının yumurta hücresi döllenir. Döllenmenin 5. gününde blastokist adı verilen canlı doku, rahim içinde oluşma evresini oluşturur. 7-10 günlük süreçte rahim içine yerleşerek kendini gösterir. Bu dönemde gebeliğin tespit edilmesi biraz daha zor bir durumdur. Bazı annelerde vajinal kanama görülebilir. Nişan adı verilen bu leke uzun bir akıntı değildir. Genellikle hamilelik belirtisi olabilir. Anne adayının hormonlarının yükselmesi ile annede gerginlik, halsizlik ve mide bulantısı sikayeti görülebilir.

GEBELİKTE 4. HAFTA

Bu hafta aslında ortalama 5. Haftaya denk gelmektedir. Bebeğin kalp ve sinir sistemi bu dönem gelişmeye başlar. Ultrasonda aynı zamanda kan ve hamilelik testinde görülebilir. Akciğer ve dalak oluşumu başlar aynı zamanda kas ve iskelet sistemi ve üreme organları oluşmaktadır.

GEBELİKTE 5. HAFTA

(6.HAFTA)

Embriyoda artık baş, boyun ve yüz gelişimi başlamaktadır. El ve kolları bu haftalarda kendini göstermeye başlar. Bu haftanın sonunda ortalama 3-5 mm enlerine ulaşır. Bu dönemde gebelik hormonlarının yükselmesiyle bazı fizyolojik değişiklikler başlamaktadır.

GEBELİKTE 6. HAFTA

(7.HAFTA)

Bu hafta ultrasonda bebek tam olarak görülmeye başlar. Bu dönem bebeğin yüzü şekillenmeye kulak burun çukurları oluşmaya başlar. Kafası büyüyerek belirginleşir. Kollar ve bacaklar biraz daha belirginleşir. Gebelik tarihinden emin olmayan anneler bebeğinin bu haftaki gelişimine göre doğum süresi hesaplayabilirler.

GEBELİKTE 7. HAFTA

(8. HAFTA)

İç organlarından karaciğer ve dalak gelişimi tamamlanarak el ve ayakları da oluşmaya başlamıştır. Kıkırdak gelişimi devam ederek kulak kepçesi, ağız üst ve dudak ve damak oluşumu başlamaktadır. Bebeğin boyu ortalama 10-13 mm ve 1gr ağırlığındadır.

GEBELİKTE 8. HAFTA

(9.HAFTA)

Bu dönem bebek amniyotik sıvıda yüzmeye başlar ve hareketleri daha da sıklaşır. Süt dişleri ve tat alma tomurcukları harekete geçerek form kazanmaya başlamaktadır. Yüz özelikleri belirginleşmeye başlar aynı zamanda saçları da çıkar.

GEBELİKTE 9-10. HAFTA

Bu dönem bebeğin cinsiyetini öğrenmek daha kolay olacaktır. Üreme organları gelişmeye başlamıştır. Vücut gelişmekte ve kafa vücuda oranla daha büyüktür. İskelet kıkırdaktan çıkarak kemikleşmeye başlıyor. Bu dönem 7.7 gr ağırlığına ulaşabilir.

GEBELİKTE 11-12 HAFTA

Çocuğun yüzü bu dönem iyice belirginleşmeye başlamaktadır. 20 tane süt dişlerinin tomurcukları oluşmaya başlıyor. Henüz damarların çok aktif olmasından dolayı vücudu kırmızı ve çok incedir. Vücudu lanugo adı verilen tüylerle kaplıdır.