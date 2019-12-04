Birçok kadın hamilelik sırasında veya doğumdan sonra idrar kaçırma sorunu yaşar. Sık idrara çıkma, hamileliğin en erken belirtilerinden biridir. İdrar kaçırma, hamilelik sırasında ve sonrasında sık görülen bir semptomdur. Bebek büyüdükçe semptomlar artabilir ve doğumdan birkaç hafta sonra sürebilir. Peki, gebelikte idrar kaçırma nasıl tedavi edilir?

İdrar kaçağı, hamileyken fiziksel değişikliklerin normal bir parçası olabilir. Ancak endişelenmemeye çalışın. Şaşırtıcı olsa da, hamileliğiniz sırasında idrar kaçağı olması tamamen doğaldır ve çoğu anne adayının karşılaştığı sorunlardan biridir. Peki, gebelikte idrar kaçırma nasıl tedavi edilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

İDRAR KAÇIRMA HAKKINDA

Mesane, pelvik kemiklerin üstünde yer alan yuvarlak, kaslı bir organdır. Pelvik kaslar tarafından desteklenir. Üretra adı verilen bir tüp idrarın mesaneden dışarı akmasına izin verir. Sfinkter kasları mesaneyi idrarla doldururken, mesane kasları gevşer, siz de idrar yapmaya hazır olana kadar mesaneyi kapalı tutar.

Mesaneyi kontrol etmeye yardımcı olan vücudun başka sistemleri de vardır. Mesaneden çıkan sinirler, mesane dolu olduğunda beyne sinyaller gönderir ve beyindeki sinirler, boşaltılması gerektiğinde mesaneye sinyal gönderir. Bu sinirlerin ve kasların hepsinin birlikte çalışması gerekir, böylece mesane normal şekilde çalışabilir.

GEBELİKTE İDRAR KAÇIRMA NEDEN OLUR?

Hamilelik sırasında idrar sızıntısı olabilir. Özellikle öksürürken, gülerken, hapşırırken veya pelvik taban kaslarına stres uygulayan diğer fiziksel aktiviteler yaparken olduğunu görebilirsiniz. Bu tür kaçaklara stres inkontinansı denir. Hamilelik sırasında, doğmamış bebek pelvik taban kaslarına, mesaneye ve üretraya baskı uygular. Ekstra basınç, daha sık idrara çıkma dürtüsünü hissetmenize neden olabilir. Stres inkontinansı geçici olabilir ve genellikle bebek doğduktan birkaç hafta sonra sona erer.

Gebelik, doğum şekli ve bir kadının sahip olduğu çocuk sayısı, idrar kaçırma riskini artırabilecek faktörlerdir. Doğum yapmış kadınlar, vajinal doğum veya sezaryen ile olsun, hiç bebeği olmayanlardan daha fazla stres inkontinans oranına sahiptir. İdrar kaçırma ile ilgili diğer faktörler ise şunlardır:

Hormonlar: Hormonların değişmesi, mesanenin ve idrar yolunun iç kısmını etkileyebilir.

Tıbbi durumlar: İnkontinansın bazı tıbbi nedenleri arasında diyabet, multipl skleroz, anksiyete ilaçları veya geçmişte inme bulunur.

İdrar yolu enfeksiyonları (İYE): Gebelik dönemindeki kadınlar idrar yolları enfeksiyonlarına karşı daha hassastırlar. İdrar yollarında gelen enfeksiyon yüzünden mesane duvarı hassaslaşır ve idrar tutulamaz.Gebeliğin özellikle 3. ile 6. aylık aralığında böbreklerden süzülen kan miktarı en üst noktaya ulaşır. Bu durum sonucu anne adayı sık sık tuvalete gitme ihyiyacı duyabilir.

GEBELİKTE İDRAR KAÇIRMA NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Mesane kontrol problemlerini tedavi etmek için birkaç teknik vardır. Pratik Kegel egzersizleri mesane kontrolünü artırmak ve idrar kaçağını azaltmak için yardımcı olabilir. Ayrıca, diyetinizi değiştirmek, kilo vermek ve tuvalet ihtiyacınızı zamanlamak yardımcı olabilir.

Gazlı içecekler, kahve ve çay gibi içecekler içmek daha sık idrara çıkma ihtiyacı hissetmenize neden olabilir. Kafeinsiz içecekler veya suya geçmek idrar kaçağını önlemeye yardımcı olabilir. Akşam yemeğinden sonra, gece boyunca tuvalet sayısını azaltmak için sıvı tüketiminizi sınırlandırın. Kabızlıktan kaçınmak için lif içeriği yüksek yiyecekler tüketmelisiniz, çünkü kabızlık idrar kaçağına neden olabilir.

Aşırı vücut ağırlığı, mesaneye ek baskı uygulayabilir. Bebeğiniz doğduktan sonra kilo vermek, baskının bir kısmını hafifletmeye yardımcı olabilir.

İdrar sızıntısı yaşama ihtimalinizin en yüksek olduğu gün içindeki zamanların kaydını tutarak, vaktinden önce tuvalet ihtiyacınızı planlayarak sızıntıyı önleyebilirsiniz.

Düzenli bir tuvalet planı oluşturduktan sonra, ihtiyaçlar arasındaki süreyi uzatabilirsiniz. İdrarınızı daha uzun süre tutarak, pelvik kaslarınızı güçlendirir ve mesanenizin kontrolünü arttırırsınız.

Kegel egzersizleri

Kegel egzersizleri idrar tutamama kontrol altına almak için kullanılabilecek başka bir yöntemdir. Bu egzersizler pelvik tabandaki kasları sıkılaştırmaya ve güçlendirmeye yardımcı olur. Pelvik taban kaslarının güçlendirilmesi, üretranın ve rektal sfinkterin fonksiyonunu iyileştirebilir. Kegel kaslarını bulmanın bir yolu, tuvalete oturmak ve idrar yapmaya başlamaktır. Ardından idrarınızı durdurun. İdrar akışını durdurmak için kullandığınız kaslar Kegel kaslarıdır.

Bu kaslarınızı belirledikten sonra 5 saniye boyunca kaslarınızı sıkın. Sıkma işlemi sırasında normal bir şekilde nefes almaya gayret edin. Daha sonrasında 5 saniye boyunca kaslaeınızı sıkmayı bırakın ve bu şekilde tekrar etmeye devam edin. Kegel egzersizlerini günde iki ya da üç kez üst üste 10-20 kez yapın.