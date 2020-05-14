Kabızlık, diğer adıyla konstipasyon, bağırsak hareketlerinin yavaş olması sebebiyle haftada üç veya daha az sayıda dışkılama durumuna verilen isimdir. Ne yazık ki, kabızlık hamilelik sırasında bir noktada tüm kadınların yaklaşık yarısını etkiler. Peki, gebelikte kabızlık nasıl tedavi edilir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Genel olarak endişe, çok az egzersiz yapmak ve düşük lifli bir beslenme hamilelikte kabızlığa neden olur. Hormonal değişiklikler, rahim üzerindeki baskı ve doğum öncesi alınan demir takviyeleri de hamilelikte kabızlıktan sorumludur. Peki, gebelikte kabızlık nasıl tedavi edilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

GEBELİKTE KABIZLIK HAKKINDA

Gebe kadınlarda kabızlığın, bağırsak kasını gevşeten hormonlar ve bağırsaklardaki genişleyen uterusun baskısı nedeniyle meydana geldiği düşünülmektedir. Bağırsak kasının gevşemesi, yiyecek ve atıkların sisteminizde daha yavaş hareket etmesine neden olur.

Bazen demir tabletleri kabızlığa katkıda bulunabilir. Demir takviyesi kullanıyorsanız bol su içtiğinizden emin olun. Farklı bir demir tablet türüne geçmeniz gerekebilir, ancak önce sağlık uzmanınızla konuşmanız önemlidir.

GEBELİKTE KABIZLIK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kabızlığın önlenmesi ve tedavisi için yapabileceğiniz birkaç şey:

Yüksek lifli bir diyet yiyin: İdeal olarak, meyveler, sebzeler, kahvaltılık tahıllar, tam tahıllı ekmek, kuru erik ve kepekten günlük 25 ila 30 gram diyet lifi tüketmeye özen gösterin.

Çok fazla sıvı için: Özellikle lif alımını arttırırken bol miktarda sıvı içmek önemlidir. Her gün 10 ila 12 bardak sıvı için. Ter, sıcak / nemli iklimler ve egzersiz ek sıvı ihtiyacınızı artırabilir.

Rutin egzersiz yapın: Aktif değilseniz, kabızlık olasılığınız daha yüksektir. Yürüyüş, yüzme ve diğer egzersizler bağırsaklarınızı uyararak bağırsakların çalışmasına yardımcı olacaktır. Her biri 20-30 dakika boyunca haftada üç kez egzersiz planlayın.

Reçetesiz satılan ilaçlar: Bağırsak hareketlerinizi yumuşatmanıza ve kabızlığı azaltmanıza yardımcı olabilecek reçetesiz satılan bazı ilaçlar vardır. Ancak reçetesiz satılan ilaçları kullanmadan önce mutlaka doktorunuzla konuşun.

Demir takviyelerini azaltın veya kullanmayın: Demir takviyeleri kabızlığa katkıda bulunabilir. İyi beslenme genellikle hamilelik sırasında demir ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Aynı anda hepsini almak yerine gün boyunca daha küçük dozlarda demir almak kabızlığı azaltabilir. Demir düzeylerinizi kontrol etmek ve hamilelik sırasında demir alımı hakkında öneriler almak için doktorunuzla konuşun.