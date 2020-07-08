Anne karnındaki bebeğin tüm organlarının mümkün olan en yüksek ayrıntı düzeyinde incelenmesi olan organ taraması (ayrıntılı ultrason) hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... Gebelikte organ taraması neden yapılır? İşte cevabı...

Son yıllarda teknolojinin ilerlemesi ile birlikte anne karnındaki bebeklerin daha yakından incelenmesi ve değerlendirilmesi mümkün olabilmektedir. Bebeğin normal gelişiminin izlenmesi ile birlikte; anormal bulgular erken dönemde saptanarak, özellikle bazı anomalilerin anne karnında tanısı, doğum sonrası bebeğe erken dönemde müdahale ve tedavi şansı sağlamaktadır. Şimdi gebelikte organ taraması neden yapılır? Gelin hep birlikte öğrenelim.

GEBELİKTE ORGAN TARAMASI HAKKINDA

Gebelik söz konusu olduğunda bebeğin her anını, her bir gelişim evresini ve özellikle de genel sağlık durumunu bilmek, bundan emin olabilmek çok önemlidir. Bu sebeple de gebelik süresince anne adayının ve bebeğin gelişimi ayrıntılı bir şekilde takip edilir, düzenli olarak gebelik kontrollerine gidilir. Gebeliğin 18-24. haftalarında ayrıntılı ultrason yapılmaktadır. Bu gebelik döneminde bebeğin organ gelişimi tamamlanmış ve amnios sıvısı da çoğalmıştır. Bu sebeple de bebekle ilgili daha ayrıntılı görüntülerin elde edebilmek mümkün olmaktadır. Ayrıntılı ultrasonografide bebek ve bebeğin tüm organları oldukça detaylı bir şekilde görülebilir, incelenebilir. Ayrıntılı ultrason muayenesi için en doğru zamanı ve kararı gebeliği takip eden doktor vermektedir. Örneğin; sakatlık şüphesi, suların azalması veya artması, gelişme geriliği şüphesi gibi riskli durumlar söz konusu olursa, ayrıntılı ultrason muayenesi gebeliğin herhangi bir haftasında yapılabilir.

Bununla birlikte gebelik haftasının bunun için uygun olmaması, anne adayının aşırı kilolu olması, bebeğin anne karnında duruşunun uygun olmaması, bebeğin suyunun az olması gibi faktörler de ultrason incelemesini olumsuz etkilemekte ve olası sorunların saptanmasını engelleyebilmektedir.

GEBELİKTE ORGAN TARAMASI (AYRINTILI ULTRASON) NEDEN YAPILIR?

“Ayrıntılı Ultrason”, “Detaylı Ultrason” veya “İkinci Düzey Ultrason” gibi adlarla tanımlanan ultrasonografi muayenesi bebekteki anomalileri saptayabilmek adına çok önemlidir.

Gebeliğin 18-24. haftaları arasında yapılan bu ayrıntılı taramada aşağıdaki yapılara bakılarak değerlendirilir:

– Bebeğin pozisyonu

– Plasenta yerleşimi ve rahim ağzı uzunluğu

– Göbek kordonundaki damarların sayısı

– Bebeğin içinde buluduğu su miktarı

– Kafa çapı, kafa çevresi, karın çevresi, kemik uzunlukları

– Kafa içi yapılar

– Yüz profili ve burun kemiği, üst dudak bütünlüğü

– Ense kalınlığı: 11-14. Haftada ensedeki sıvı kalınlığı ölçülürken, bu haftada cilt kalınlığı ölçülmektedir.

– Akciğerler, diafram zarı

– Kalp odacıkları

– Kalbe giren ve çıkan büyük damarlar

– Mide, bağırsak yoğunluğu

– Böbrekler ve idrar torbası

– Omurga

– Kollar, bacaklar, eller, ayaklar

– Uzun kemiklerin ölçülmesi

Ultrasonda bebeğin vücut ve organ yapılarının görünümünü etkilemeyen doğumsal hastalıklar tespit edilemez, tanınamaz. Bunlar; doğumsal zeka geriliği, görme veya işitme bozukluğu, kan hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, metabolik hastalıklar (doku veya vücut kimyası hastalıkları.