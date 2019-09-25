Tüm anne ve baba adayları bebeğini sağlıkla kucağına almak isterken bazen doğum öncesi sorunlarla karşılaşılabiliyor. Yaşanan sorunlar ne yazık ki bazen sevincin yerine endişeye bırakabiliyor. Doğum öncesi kontrollerini yaptıran aileler erken teşhis ile teknolojik gelişmelerden yararlanarak bebeğini sağlığına kavuşturmak için çözümler arayabiliyor. Peki, gebelikte sakatlık taramaları nelerdir? Ne zaman yapılır?

Anne karnındaki bebeğin yaşayabileceği bir takım rahatsızlıkları tarama ve yoğun takip sistemi ile erken teşhis edilebiliyor. Bu gibi durumlarda erkenden tedavi işlemleri başlatılarak bebeğin sağlığına kavuşması için ön hazırlıklar yapılıyor. İkili test dışında tüm testler anne kanından alınarak yapılır. Üçlü dörtlü ve ardışık testler alfa feto protein hormonuna bakılarak saptanır. İkili test sonrası ilk trimeser ultrasanografisi ile 11-14 haftaları içerisinde bebeğin burun kemiği ve ense saydamlığına bakılarak %70 oranında down sendrom ve kromozom bozukluklar tespit edilebiliyor. Ayrıntılı ultrasanografi diye de adlandırılan ikinci trimester testi ise ilk yapılan trimester testini net olarak onaylamak için bakılmaktadır. Kalp anomilleri, doğum lekeri, yapışık ayak parmakları gibi rahatsızlıklar bazı durumlarda saptanmayabilir. İkili, üçlü, dörtlü testler ve detaylı ultrasanografiye girmek bütün anomilleri saptayacağı anlamına gelmemektedir. Peki, gebelikte sakatlık taramaları ne zaman yapılmalıdır?

GEBELİKTE TESTLER NE ZAMAN YAPILIR?

Anne kanından bakılan hormon testleri ikili, üçlü, dörtlü ve ardışık testler olmak üzere aileler bu testleri yaptırabilirler. İkili test 11-14. Haftalarda, üçlü ve dörtlü testler 16-20. Haftalarda yapılmaktadır. Üçlü ve dörtlü testlerin yakalama oranı %70-80 iken down sendromunu yakalayan en iyi test ise %95 oranında ikili testtir.