Gebelikte temizlik yapmak zararlı mı? Hangi malzemelerden uzak durulmalı? İşte doğal temizleyici tarifleri…

Gebelikte temizlik yapmak zararlı mı? Hangi malzemelerden uzak durulmalı? İşte doğal temizleyici tarifleri…

Hijyen hayatımızın her döneminde olduğu gibi hamilelik döneminde de son derece önemlidir. Bu dönem kullanacağımız ürünlerin farkında ve bilincinde olmak yaşayabileceğimiz bir takım sorunları ortadan kaldırmaktadır. Peki gebelikte temizlik yapmak zararlı mı? Hangi malzemelerden uzak durulmalı? İşte bilmeniz gerekenler...

Ev temizliğinde kullanılan bir takım kimyasal maddeler annenin solunum yollarını etkileyerek doğrudan bebekte toksit maddelerin oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle çamaşır suyu, boya, tiner, yağ çözücü gibi ağır ve kimyasal maddelerden uzak durulması gerekir. Temizlik için kullanılan bu çözücüler aynı zamanda vücudun emmesi ile bebeğe zarar verebilmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre sıklıkla kullanılan kimyasal çözücüler bebeğin böbrek, idrar yolu, özellikle erkek bebeklerde genital oluşum bozukluğu veya dudak yarığı gibi rahatsızlıkların daha sık olduğu gözlemlenmiştir. Bebeğinizin ve kendi sağlığınızı riske atmamak adına kimyasal ürünlerden uzak durmalı ev işlerini yaparken pozisyonlarınıza dikkat etmelisiniz.

HAMİLELİKTE TEMİZLİK YAPMAK ZARARLI MI?

Hamilelik döneminde temizlik için doğal ürünler kullanmak bebeğiniz ve sizin için doğru olandır. Son günlerde herkes tarafından tercih edilen doğal temizleme yöntemleri özellikle hamilelik döneminde kullanılması kimyasal ürünlerin zararlı etkilerini ortadan kaldıracaktır.

1.Hamilelik döneminde şeker ve tansiyon rahatsızlıkları gelişebileceğinden evde ağır ve ani ev işlerinden uzak durulması gerekir.

2.Hamile kadınlar evde toz alırken, yerleri temizlerken değişen fiziki yapılarını ve ağırlaşan vücudunu unutmamalı bu işleri acele etmeden dizleri üzerinde beli bükülerek yapılabilir.

3.Cam silme gibi yüksek alanlara uzanmaktan kaçınılmalı hatta bu dönemde bu işlemler için yardımcı çağırılmasında fayda vardır.

DOĞAL YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Malzemeler;

Yarım litre sirke

Yarım litre su

4-5 adet portakal kabuğu

Yapılışı;

Portakal kabuklarını ayırdıktan sonra sirkenin içine atıp bekletin. Ağzı kapalı bir kapta 15 gün beklettikten sonra kabukları alın ve su ile sirkeyi ilave edin.

DOĞAL AHŞAP TEMİZLEYİCİ

Malzemeler;

Limon suyu veya sirke

Diş macunu

Sevdiğiniz kokuda bir yağ

Yapılışı;

Limon sulu ve esanslı yağı eşit ölçülerde karıştırarak ahşap temizliğinizi yapabilirsiniz. Çıkmayan lekeler için ise diş macunu uygulayabilirsiniz.