Tiroid hormonları bebeğinizin beyninin ve sinir sisteminin normal gelişimi için çok önemlidir. İlk üç aylık dönemde (hamileliğin ilk 3 ayında) bebeğiniz plasentadan geçen tiroid hormonu kaynağına bağlıdır. Yaklaşık 12 haftada bebeğinizin tiroidi kendi başına çalışmaya başlar, ancak 18 ila 20 hafta hamileliğe kadar yeterli tiroid hormonu oluşturmaz. Doğurganlık çağındaki kadınlarda görülen birçok endokrin bozukluğu çocuk sahibi olmayı engeller ve gebelik süresince oluşan tiroid sorunları da anne ve bebek üzerinde istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle kesinlikle kontrol altında tutulması gerekir. Peki, gebelikte tiroid belirtileri nelerdir? Tiroid tedavisi hakkında merak edilenler haberimizde...

Tiroid hastalığı, tiroid bezini etkileyen bir grup hastalıktır. Tiroid boynunuzun önündeki küçük, kelebek şeklinde bir bezdir ve tiroid hormonlarını oluşturur . Tiroid hormonları vücudunuzun enerjiyi nasıl kullandığını kontrol eder, bu yüzden vücudunuzdaki hemen hemen her organın çalışma şeklini etkiler. Gebelikte tiroid sorunları gebelik öncesinde ortaya çıkmış olabileceği gibi gebelik sırasında da gelişebilir. Tiroid hastalığı belirtileri gebelikte yaşanan belirtilerle karıştırabildiği için tanı konulmasını da geciktirebilir. Şimdi, gebelikte tiroid belirtileri nelerdir? Tiroid tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

GEBELİKTE TİROİD HASTALIKLARI

Tiroid hastalıkları (hipertiroidizm ve hipotiroidizm) hamilelikte nispeten yaygındır ve tedavi edilmesi önemlidir. Tiroid, boynunuzun önünde bulunan ve metabolizmanızı düzenleyen hormonları, kalp ve sinir sisteminizi, kilonuzu, vücut sıcaklığını ve vücuttaki diğer birçok işlemi düzenleyen bir organdır.

Tiroid hormonları özellikle hamileliğinizin ilk üç ayında beyin ve sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde fetal gelişmesini sağlamak için gereklidir, çünkü bebek plasentadan geçen hormonlarınıza bağlıdır. Yaklaşık 12 hafta sonra, fetüsteki tiroid bezi kendi tiroid hormonlarını üretmeye başlar.

Gebeliğe bağlı iki hormon (insan koryonik gonadotropin (hCG) ve östrojen) kanınızda daha yüksek değerlerde tiroid hormonu seviyelerine neden olur. Tiroid hamilelik sırasında sağlıklı kadınlarda hafifçe büyür, ancak genellikle bir sağlık uzmanının fizik muayene sırasında hissetmesi için yeterli değildir.

Tiroid problemleri, hamilelikte yüksek tiroid hormon seviyeleri ve hem hamilelik hem de tiroid bozukluklarında ortaya çıkan diğer semptomlar nedeniyle teşhisi zor olabilir. Bazı hipertiroidi veya hipotiroidi semptomlarının tespit edilmesi daha kolaydır ve doktorunuz tiroid hastalıklarının teşhisi için test isteyebilir.

Bebeğiniz doğduktan sonra da başka bir tip tiroid hastalığı olan, doğum sonrası tiroidit oluşabilir.

HAMİLELİKTE TİROİD BELİRTİLERİ

Hipertiroidi

Hamilelikteki hipertiroidizmden genellikle Graves hastalığı sorumludur. Graves hastalığı, otoimmün bir hastalıktır . Bu hastalıkla bağışıklık sisteminiz, tiroidin çok fazla tiroid hormonu üretmesine neden olan antikorları yapar. Bu antikora tiroid uyarıcı immünoglobulin veya TSI denir.

Graves hastalığı önce hamilelik sırasında ortaya çıkabilir. Ancak, zaten Graves hastalığı varsa, belirtileriniz ikinci ve üçüncü trimesterlerde iyileşebilir. Bağışıklık sisteminizin bazı kısımları hamilelikte daha az etkin olduğundan daha az TSI yapar. Semptomların iyileşmesinin nedeni bu olabilir. Graves hastalığı, TSI seviyeleri tekrar yükseldiğinde bebeğinizin doğumundan sonraki ilk birkaç ayda tekrar kötüleşir. Graves hastalığınız varsa doktorunuz tiroid fonksiyonunuzu hamileliğiniz boyunca aylık olarak test eder ve hipertiroidizminizi tedavi etmesi gerekebilir. Çok yüksek tiroid hormon düzeyleri sağlığınıza ve bebeğinize zarar verebilir.

Belirtileri, artan kalp hızı, sıcaklıklara duyarlılık ve yorgunluk gibi normal hamilelik belirtilerini taklit edebilir. Diğer hipertiroidi belirtileri aşağıdakileri içerir:

– Düzensiz kalp atışı (Taşikardi)

– Sinirlilik

– Ağır mide bulantısı veya kusma

– Ellerde hafif titreme

– Uyku problemi

– Tipik bir hamilelikten beklenenin ötesinde kilo kaybı veya düşük kilo artışı

Hipotiroidizm

Hamilelikteki hipotiroidizm genellikle Hashimoto hastalığından kaynaklanır ve her 100 gebeden 2 ila 3’ünde görülür. Hashimoto hastalığı otoimmün bir hastalıktır. Hashimoto hastalığında, bağışıklık sistemi tiroid hormonuna saldıran, iltihaplanma ve hasara neden olan tiroid salgılayan antikorlar yapar. Hipotiroidizm (özellikle ilk trimesterde) düşük IQ’ya ve normal gelişim sorunlarına neden olabilir.

Aşırı yorgunluk ve kilo alma gibi hipotiroidizm belirtileri, gebeliğin normal belirtileriyle kolayca karışabilir. Diğer semptomlar şunları içerebilir:

– Aşırı yorgunluk

– Soğuk algınlığı ile ilgili sorun

– Kas krampları

– Şiddetli kabızlık

– Hafıza veya konsantrasyon problemleri

GEBELİKTE TİROİD TEDAVİSİ

Hamilelik sırasında hafif hipertiroidizm varsa, muhtemelen tedaviye ihtiyacınız olmayacak. Hipertiroidizm hiperemezis gravidaruma bağlıysa, sadece kusma ve dehidratasyon için tedaviye ihtiyacınız vardır.

Hipertiroidi tedavisi gerektiren kadınlarda, tiroid hormonlarının üretimini engelleyen bir antitroid ilacı kullanılmaktadır. Bu ilaç (propiltiourasil (PTU)) genellikle ilk trimesterde verilir ve gerekirse, ilk trimesterden sonra metimazol kullanılabilir. Kadınların bu ilaçlara cevap vermediği veya ilaca alerjiniz olduğunda ve ciddi yan etkilerinin olduğu durumlarda, tiroidin bir kısmını çıkarmak için ameliyat gerekebilir. Doğum sonrası ilk 3 ayda hipertiroidiniz kötüleşebilir ve doktorunuzun ilaç dozunu arttırması gerekebilir.

Hipotiroidi, tiroid tarafından üretilen T4 hormonuna benzeyen levotiroksin adı verilen sentetik (insan yapımı) bir hormonla tedavi edilir. Doktorunuz levotiroksin dozunuzu hamilelik teşhisinde ayarlayacak ve her 4-6 haftada bir hamilelik süresince tiroid fonksiyon testlerinizi izlemeye devam edecektir. Hipotiroidiniz varsa ve levotiroksin alıyorsanız, hamileliğinizi öğrenir öğrenmez doktorunuza bildirmeniz önemlidir, böylece levotiroksin dozu, hamilelik sırasında gerekli olan tiroid hormon replasmanının artması için uygun şekilde artırılabilir. Doğum öncesi vitaminlerdeki demir ve kalsiyum vücudunuzdaki tiroid hormonunun emilimini engelleyebileceğinden, doğum öncesi vitamininizi 3-4 saat içinde levotiroksin almamalısınız.