Hamilelik sırasında, vücut fetüsün gelişimi ve emzirme süreci için kendini hazırlar. Vücut birçok fiziksel ve hormonal değişikliklerden geçer. Annenin bebeği desteklemek için vitaminler ve besinler açısından zengin besinler tüketmesi gerekir. Hamilelik sırasında vitamin eksikliği çok çeşitli maternal ve fetal komplikasyonlara neden olabilir. Peki, gebelikte vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Vitamin eksikliğinin en yaygın olarak görüldüğü gruplardan biri hamilelerdir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, birçok hamile kadının önerilen miktarda vitamin ve minerali ve ayrıca diğer önemli besinleri alamadığını gösteriyor. Vitamin ve mineral eksikliğinin birçok önemli belirtisi vardır. Peki, gebelikte vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

GEBELİKTE VİTAMİNLER NEDEN ÖNEMLİ?

Hamilelik sırasında, vücut fetüsün gelişimi ve emzirme süreci için kendini hazırlar. Vücut birçok fiziksel ve hormonal değişikliklerden geçer. Annenin bebeği desteklemek için vitaminler ve besinler açısından zengin besinler tüketmesi gerekir. Doğru kilo alımı ve sağlıklı beslenme komplikasyon riskini azaltır. Kadının beslenme durumu bebeği daha sonraki yaşamında, özellikle bilişsel gelişimi, kalp sağlığı ve aşırı kilolu ya da obez olma eğilimi konusunda etkiler.

Hamile kadınların yediği yiyecekler vücudun beslenmesinin ana kaynağıdır, bu nedenle vitamin ve besin bakımından zengin yiyecekleri tüketmek hayati önem taşır.

Hamilelikte alınması gerekli vitaminle, besin maddeleri ve bunların eksikliğine bağlı belirtiler şunlardır:

B12 vitamini

B12 Vitamini veya kobalamin, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde önemli bir rol oynayan temel bir vitamindir. Nörolojik fonksiyon ve DNA sentezi için de önemlidir. Gıdadaki proteine ​​bağlanan B12 vitamini midedeki gastrik proteaz ve hidroklorik asit aktivitesi ile serbest bırakılır.

Hamilelik sırasında folik asitle birlikte kullanıldığında, B12 vitamini spina bifida ve diğer spinal veya merkezi sinir sistemi doğum kusurlarını önlemeye yardımcı olabilir. B12’de eksik olan annelerin spina bifidadan etkilenen bebekleri doğurma olasılığı daha yüksektir.

B12 vitamini eksikliği belirtileri:

– Sürekli yorgunluk ve halsizlik

– Kol ve bacaklarda uyuşma ve kasılmalar

– Gerginlik ve depresyon, sürekli endişe hali

– Görme bozukluğu

– Dilde şişkinlik ve pütürlü dokusunun düzleşmesi, dilde çatlaklıklar

– Renk solması ve kilo kaybı,

– Hafızada ve algıda gerileme, konsantrasyon zayıflığı

– Hareket yetilerinde gerileme

– Güçsüzlük hissedilmesi

– Nefes darlığı

C vitamini

Askorbik asit olarak da bilinen C Vitamini , bazı gıdalarda doğal olarak bulunan bir vitamindir. Ayrıca diyet takviyesi olarak da bulunabilir. C vitamini cilt, kemik ve bağ dokularında önemli olan bir antioksidandır. Bunun dışında vücudun demiri emmesine ve bağışıklık sistemini güçlendirmesine yardımcı olur.

Hamilelik sırasında C Vitamini, maternal anemi, intrauterin büyüme kısıtlaması ve preeklampsi gibi komplikasyonları azaltmaya yardımcı olabilir. En yaygın C vitamini kaynakları brokoli, yeşillik, domates, narenciye ve kırmızı veya yeşil biberdir.

D vitamini

D Vitamini, vücudun güçlü kemikler için gerekli olan kalsiyumu emmesine yardımcı olur. İnsanlar çıplak cildi güneş ışığına maruz bırakarak D vitamini alabilirler. D vitamini takviyeleri ve diyet yoluyla da alabilirsiniz.

D vitamini anneler ve gelişmekte olan bebekleri için çok önemlidir. Kalsiyum ve fosfat dengesini düzenleyerek kemik metabolizmasında önemli rol oynar. Ayrıca düşük doğum ağırlığı, preeklampsi ve erken doğum riskini azaltmaya yardımcı olur.

D vitamini yönünden zengin besinler arasında somon, uskumru ve ton balığı, inek karaciğeri, yumurta sarısı ve peynir gibi yağlı balıklar bulunur.

D vitamini eksikliği belirtileri:

– Genel vücut ağrısı

– Yorgunluk

– Yürümekte zorlanma (denge problemi)

– Kemik ağrısı

– Kuvvet kaybı

– Saç dökülmesi

– Baş ağrısı

– Depresyon

– Değişken ruh hali

– Uykusuzluk

– Eklemlerde ve parmaklarda ağrı

– Gözaltı morlukları

– Aşırı terleme

– Kilo vermekte güçlük çekme

– Sürekli üşüme

Folat

Folat, DNA ve diğer genetik materyallerin üretilmesine yardımcı olan bir B vitaminidir. Folat, kırmızı kan hücresi üretiminde ve spina bifida gibi nöral tüp defekti riskini azaltmak için önemlidir.

Folat yönünden zengin besinler arasında baklagiller, kuşkonmaz, yeşil yapraklı sebzeler, pancar, yumurta, narenciye, brokoli ve brüksel lahanası bulunur. Hem diyet tüketimi hem de takviyesi önerilir. Gelişim sırasında nöral tüp defektlerinin önlenmesinde etkili olmak için hamile kalmak isteyen kadınların gebe kalmadan önce folat takviyesi başlatması gerekir.

Folat eksikliğinin yaygın belirtileri:

– Yorgunluk

– Enerjisizlik (letarji)

– Baş dönmesi, bayılma hissi

– Kolayca nefessiz kalma

Folat eksikliğinin daha az yaygın belirtileri:

– Baş ağrıları

– Kalp atışının kolayca hızlanması (çarpıntı)

– Tat duyusunun değişmesi ve azalması

– Kulaklarda çınlama

– Solgun görünüm

– Ellerde uyuşma

– Ayaklarda uyuşma

– Depresyon

Demir

Demir, çeşitli fonksiyonlar için vücudun ihtiyaç duyduğu önemli bir mineraldir. Örneğin demir, oksijeni akciğerlerden vücudun farklı hücrelerine taşıyan bir protein olan hemoglobinin bir parçasıdır. Ayrıca, kaslardaki oksijenin depolanmasına ve kullanılmasına yardımcı olur.

Hamilelik sırasında, vücudun kan hacmi, besin ve oksijen için artan talebi telafi etmek için yükselir. Demir talebi, artan kan arzı ile başa çıkabiliyor. İhtiyaç duyulan demir miktarı günde yaklaşık 27 mg’a çıkarılmalıdır. En yaygın demir kaynakları arasında yeşil yapraklı sebzeler, fasulye ve mercimek, soya peyniri, kaju fıstığı, zenginleştirilmiş kahvaltı gevrekleri, fırında patates ve birkaç tahıl bulunmaktadır.

Demir eksikliği belirtileri:

– Baş dönmesi,

– Yorgunluk,

– İştahsızlık,

– Sindirim sistemi bozuklukları,

– Tırnakların incelmesi,

– Kısa nefes alıp verme,

– Avuç içi ve konjunktivalarda solukluk.

Kalsiyum

Yaşam için önemli bir mineral olan kalsiyum kemiklerin oluşumuna yardımcı olur. Ayrıca kanın pıhtılaşmasını sağlar, kas kasılmasına yardımcı olur ve kalbin atmasına yardımcı olur. Ancak vücuttaki tüm kalsiyum depolarının yaklaşık yüzde 99’u kemiklerde ve dişlerdedir.

Hamilelik sırasında, vücudun besinlerden veya takviyelerden kalsiyum alması gerekir. Önerilen doz her gün yaklaşık 1.000 mg kalsiyumdur. Kalsiyum bakımından zengin yiyecekler arasında peynir, süt ve yoğurt bulunur.

Kalsiyum eksikliği belirtileri:

– Ellerde, ayaklarda ve yüz bölgesinde karıncalanma

– Bacaklarda kasılmalar

– Cilt kuruluğu ve kırılgan tırnaklar

– Düzensiz kalp atışı

– Hafızanın zayıflaması

– Depresyon

– Halüsinasyonlar

– Kas ağrıları