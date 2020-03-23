Genellikle kadınların ortalama adet dönemi süresi 28 günde bir gerçekleşir bunu adetin başladığı günden diğer adetin başlangıç gününe kadar olan zamanı düşünerek hesaplayabilirsiniz. Ancak her kadında adet dönemi ve yumurtlama dönemi birbirinden farklıdır. Peki, geç döllenme kimlere olur?

Adet döngüsü düzenli olan kadınların 28-35 gün arasında adet dönemi başlamalıdır. Yumurtalama dönemi ise adet başlamadan yaklaşık 14 gün önce oluşmaktadır. Geç döllenme yani geç gebelik ise adet döneminin sapmasından dolayı ertelenir ve yumurtalama daha geç olduğundan dolayı adet tarihi de aynı şekilde daha geç başlayacaktır. Eğer bir gebelik söz konusu olduğunda ise adet olunmayacağından döllenme ve geç yumurtlamadan bahsedilemez. Peki geç döllenme kimlere olur? İşte geç döllenme ve sebepleri haberin devamında…

GEÇ DÖLLENME KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Geç döllenme de adet döngüsünde yaşanan birçok faktör yumurtanın geç döllenmesine neden olabilir. Adet döneminde düzensizlik yaşayan ve adet tarihinde gecikmeler yaşayan kadınlar da geç döllenme ile çok sık karşılaşılabilir. Herhangi bir kıyaslama yapmak için bir sebep yoktur çünkü geç döllenme adet tarihinize göre farklılıklar gösterir. Adet düzensizliğinin en yaygın nedenleri ise stres, hastalık, ilaçlar, polikistik over sendromu, miyom gibi nedenler adet tarihinde değişiklikler ve düzensizlikler yaşanmasına neden olabilir.

GEÇ DÖLLENME RİSKLİ MİDİR?

Geç döllenme herhangi bir sağlık problemi ya da gebelikle ilgili bir sorun teşkil etmez. Aynı zaman da hamilelik sırasında yaşanabilecek düşük, kanama gibi problemlerin yaşanmasına neden olacak bir durum değildir.