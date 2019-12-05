Geç döllenme nedir, neden olur?

Geç döllenme nedir, neden olur?

Stres, hormon ilaçları, miyomlar, polipler, pelvik enfeksiyonlar, polikistik over sendromu gibi birçok etken adet düzeninde olumsuz etkiler meydana getirebilmektedir. Adet tarihinin ileri bir güne ertelenmesi, geç döllenmeyi de beraberinde getirir. Peki, geç döllenme nedir, neden olur? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Bir kadının gebe kalma olasılığının en fazla olduğu dönem yumurtlama dönemidir. Sperm ile yumurtanın gebeliği başlatacak olan ilk aşaması ise döllenmedir. Döllenmenin gerçekleşebilmesi için adet döngüsünün normal aralıklarda gerçekleşmesi gereklidir. Adet döngüsünün düzenini değiştirebilen her türlü etken, geç döllenmeye neden olabilir. Şimdi, geç döllenme nedir, neden olur? Gelin hep birlikte öğrenelim…

GEÇ DÖLLENME (GEÇ YUMURTLAMA) NEDİR?

Kadınlarda düzenli adet döngüsü 28 ile 35 günde tekrarlanmaktadır. Yumurtlama günü de, adetin başlayacağı tarihten yaklaşık 14 gün önce meydana gelmektedir. Örneğin; 30 günde bir adet olan kadının yumurtlama tarihinin, adetin başlangıcından 16 gün sonrasında olduğu hesaplanır. Bu duruma göre 16. gün salınan yumurta, aynı zamanda diliminde gerçekleşen bir cinsel birliktelik sonucunda vajinaya salınmış olan sperm ile döllenebilmektedir. Döllenme gerçekleştiği takdirde, yumurta hücresi rahime doğru ilerleyip rahim iç duvarına tutunarak embriyo haline gelir. Eğer döllenme mevcut değilse, adet döngüsü başladığında yumurta hücresi ve rahim iç duvarı kanama yoluyla vücuttan atılır.

Geç döllenme, beklenen yumurtlama tarihinin herhangi bir nedenden ötürü daha geç başlaması durumunda meydana gelir. Gebeliğin oluşmadığı durumlarda, geç yumurtlama olduğunda adet tarihinin başlaması da gecikecektir.

GEÇ DÖLLENME NEDEN OLUR?

Yumurtlamanın ve dolayısıyla geç döllenme aşağıda sayılan bir takım faktörlerden etkilenebilir.

Bunlar:

Çeşitli jinekolojik infeksiyöz hastalıklar: Kadınların üreme sisteminin farklı hastalıkları menstrüel periyodun gecikmesine ve dolayısıyla geç ovulasyona (yumurtlama) neden olabilir.

Doğumdan sonraki dönem: Gebeliğin sona ermesinden üç ay sonra (kürtaj veya düşük)

Kronik stres: Kronik stresten muzdarip olmak ve yorgunluk geç yumurtlamaya ve dolayısıyla geç döllenmeye neden olabilir.

Hormon dengesizliği: Bir kadının vücudunda hormon dengesizlikleri çok farklı olabilir. Geç ovulasyon için hipofizin dengesizliği oluşur. Bu sebeple de geç döllenme meydana gelir.