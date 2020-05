Geç kalmadan genç kalın

Dermotoloji uzmanı Hatice Çavaş, bu mevsimde cildimize nasıl bir bakım yapacağımızı anlattı:

SÜT İLE CİLDİNİZİ TEMİZLEYİN

“Mevsim geçişlerinde cilt her zaman bakıma daha çok ihtiyaç duyacağından, her zaman en önemli ve başlıca kural olan cilt temizliği bu zaman da daha da önemli bir rol oynuyor. Kuru bir cilde sahipseniz sabun tercihinizi zeytinyağı içerenlerden yapmanız ideal olacak. Eğer makyajlı bir cilt temizleniyor ise sabun ile yıkamadan önce, ön bir temizlik yapmak şart. Her cildin neme ihtiyacı var. Haftada bir gün cildiniz mutlaka süt ile temizleyin.”

CİLT SARKMASINA SON

Ciltte oluşan lekeler birçok insanın büyük sıkıntısı. Hatice Çavaş, evde uygulanacak basit yöntemlerle kısa sürede lekelerden kurtulmanız için basit ama etkili maske ve kürlerini sizler için anlattı: Çavaş, “Her akşam uykudan önce elma sirkesi ile yüzünüzü silin. 1 ay sonra lekelerinizin azaldığını fark edeceksiniz. Ayrıca, bir yumurta akına, iki aspirin ezin, bir yemek kaşığı pirinç unu ekleyin ve üzerine yarım limonu sıkın. Bu karışımı yüzünüze sürüp 30 dakika bekletin. Sonra ılık suyla yıkayın. 1 hafta sonra cildinizdeki değişimi fark edin” dedi. Ciltte oluşan akne ve leke gibi problemlerin çözümünde destekleyici bir uygulama olan medikal cilt bakımı, cilt yenilme işlemlerinde oldukça gerekli bir işlem olduğunu belirten Çavaş, bu nedenle zaman zaman tedavi amaçlı medikal cilt bakımı yaptırmanın gerekli olduğunu belirtti.