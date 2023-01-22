Geceliği 372 bin TL… Dubai’deki Atlantis Royal’in açılış partisi gündeme oturdu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde yer alan ve ihtişamıyla şimdiden birçok habere konu olan Atlantis The Royal Grand otelinin açılışına Beyonce, Kendall Jenner ve Jay-Z gibi ünlüler damga vurdu.

Sozcu.com.tr

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Dün akşam sadece VIP isimlere yönelik özel bir kutlamayla açılan Dubai’deki Atlantis Royal Grand oteli, Beyonce’nin açılışa özel sahne şovu, geceliği yaklaşık 372 bin TL’lik (160.000 sterlin) süitleri ve odalarındaki altın diş fırçası, tarak gibi lüks detaylarıyla öne çıkıyor.

Dört yıl aradan sonra ilk kez sahneye çıkan ve 1 saat için 450 milyon TL’lik (24 milyon dolar) bir ücret alan Beyonce, performansıyla geceye katılanları büyülerken Kendall Jenner, Jay-Z, Rebel Wilson ve Ellen Pompeo isimler de açılış partisinde göz doldurdular.

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Otelde konukların izleyebileceği 4.000 denizanası içeren metrelerce yükseklikteki bir akvaryumun dışında, sekiz ünlü şefin yer aldığı 17 restoran ve bar bulunuyor.

Dört dönümlük bir alana yayılan otelin özellikle konukların Instagram’da paylaşması amacıyla tasarlandığı düşünülen birçok etkileyici köşesi bulunuyor.

43 katlı oteldeki en ucuz odanın geceliği yaklaşık 24 bin TL (1000 sterlin) olurken konukların ihtiyaçlarını karşılamak için 3 bin kişi çalışıyor. Otelde bulunan 795 odadan 44’ünde ise yüzlerce metrelik sonsuzluk havuzu bulunuyor.

İhtişamıyla göz kamaştıran otelin patronu Timothy Kelly, yaptığı açıklamada, “Biz buna yüzde birlik alan diyoruz. Yalnızca en zengin ünlüler ve ileri gelen kişiler için özel bir yer yaptık.” dedi.

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