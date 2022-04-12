Geçen yaz tamamen kuruyan Acı Göl’den iyi haber

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kuraklık ve tarım arazilerinin düzensiz sulanması nedeniyle geçen yaz tamamen kuruyan Acı Göl, bu yıl yağışların bolluğuyla yeniden dolmaya başladı. Kuraklıktan kurbağaların bile terk ettiği göl, karların erimesiyle suya kavuştu.

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Kazanpınar köyü yakınlarında bulunan Acı Göl’de yağışların az olması nedeniyle son üç yılda su seviyesi giderek düştü. Geçen yıl ekim ayında kuraklık etkisiyle tamamen kuruyan gölün zemininde çatlaklar oluştu. Göçmen kuşlar ile aynalı sazan popülasyonunun yoğun görüldüğü göl, boş kaldı. Kıyıdan 400 metre çekilen gölün hali köylüleri de üzdü.

Acı Göl, bu yıl ise özellikle kar yağışının bolluğuyla yeniden dolmaya başladı. Geçen yıl kurbağaların bile kalmadığı göl, karların erimesiyle tekrar suya kavuştu. Gölü hayvan ve arazi sulamada kullanan köylüler de rahat nefes aldı.

“ÜÇ YIL KURAKLIK VARDI”

Köy muhtarı Ramazan Oğuz, “Üç yıldır kuraklık vardı. Bu yıl yağışlar fazlaydı. Nisan yağmurlarının da etkisiyle biraz daha dolmasını bekliyoruz. Kuraklıktan sonra gölde kurbağa da kalmamıştı. Şimdi ise kardan dolayı su doldu. Bizim buradan başka sulağımız yok. İnşallah daha çok dolar” dedi. (DHA)

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