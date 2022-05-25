Geçen yaz tamamen kuruyan Bingöl Gölü’nden güzel haber

Sivas'ta geçen yaz tamamen kuruyan Bingöl Gölü yeniden su tutarak eski ihtişamına kavuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sivas merkeze uzaklığı 12 kilometre olan Bingöl köyünde bulunan ve geçen yaz tamamen kuruyan Bingöl Gölü yeniden su tuttu.



Eriyen kar suları ile beslenen yer altı suları, zeminden kaynayan gölü doldurdu. Göl, tekrar su tutmasıyla göçmen kuşları da ağırlamaya başladı.

Bingöl köyünde yaşayan Salih Kılıç isimli vatandaş “Geçen sene tamamen kuruyan gölümüze bir tane kuş gelmemişti. Bu sene gölümüz su tuttu ve kuşlar gelmeye başladı. Her çeşit kuşun cıvıltısını duymaya başladık. Eğer su daha çoğalırsa kuş türleri çoğalır ve daha güzel olur” dedi. (İHA)