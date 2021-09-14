Geçen yıl erkenden tükenen kavanoz kapakları bu yıl elde kaldı

Kış aylarının yaklaşmasıyla vatandaşların konserve hazırlıkları başladı. Geçen yıl piyasada rağbet gördüğü için esnafta kalmayan kavanoz kapakları bu yıl talep görmedi.

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Erzincan’da her sene yapılan konserve hazırlıkları bu yıl da devam etti. Yaz dönemindeki sebze ve meyveleri kış mevsiminde de tüketmek üzere yapılan salça, reçel ve turşu gibi konserve ürünlerinin hazırlığına başlanmasına rağmen kavanoz kapaklarında beklenen satış sağlanamadı.

“GEÇEN SENE TALEBE YETİŞEMİYORDUK”

Erzincan’da 33 yıldır pazarlarda kavanoz satıcılığı yapan Mikail Çalı, “Geçen sene vatandaşın yoğun kavanoz kapağı talebine yetişemiyorduk.. Fakat bu yıl kavanoz kapakları elimizde kaldı. Geçen yıl 3 TL’den satılmasına rağmen kavanoz kıtlığı yaşanıyordu. Bu yıl 2,5 TL’den alıcı bulamıyorum” dedi.