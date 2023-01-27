Geçen yıl evlerin kara gömüldüğü köy bu yıl yağışa hasret

Muş'ta geçen yıl tek katlı evlerin, ahırların kara gömüldüğü köyde vatandaşlar, bu yıl etkili olan kuraklık nedeniyle yağışa hasret kaldı.

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Türkiye’de kışın en çetin geçtiği illerden Muş’ta beklenen yağışların olmaması ve sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle bahardan kalma günler yaşanıyor.

Kente 50 kilometre mesafede bulunan ve her yıl kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde de bu yıl hiç kar yağmaması vatandaşları şaşırtıyor.

Geçen yıl bu zamanlarda tek katlı evlerin ve ahırların karla kaplandığı, köy sakinlerinin evlerinin önünde tüneller oluşturduğu köyde besiciler, yemden tasarruf yapabilmek için hayvanlarını meralarda otlatmayı sürdürüyor.

Köyde aynı noktadan geçen yıl ile bu yıl çekilen görüntüler, kuraklığın etkilerini ortaya koyuyor.

Köy sakinlerinden Eyüp Omur, köyün 1800 rakımda bulunması nedeniyle en çok kar yağan yerlerden biri olduğunu söyledi. Omur, “Geçen yıl bu zamanlarda evden çıkmak, ahırlara, komşularımıza gidebilmek için adeta tünel açıyorduk. Geçen yıl evlerimiz kara gömülmüştü ama bu yıl kar yok, yaz mevsimi gibi” diye konuştu.

“81 YAŞINDAYIM, BÖYLE KURAKLIK GÖRMEDİM”

Sabri Yönden, geçen yıl bu zamanda köye iki metreden fazla kar olduğunu anlattı. Bu yıl bağların tepesinde bile kar olmadığını dile getiren Yönden, “Geçen yıl sadece evlerin çatıları görünüyordu. Bu sene kışımız yaz gibi geçiyor. 81 yaşındayım, böyle bir kuraklık görmedim. Daha önce sabah kalkıyorduk akşama kadar kürekle kar atıyorduk. Bu yıl ne kar ne de kürek var. Hiç kar yağmadı” dedi.

“BU DURUM BİZİ ENDİŞENDİRİYOR”

Halil Omur, “69 yaşındayım. Hayatım boyunca köyde bu zamana kadar kar yağmadığını görmedim. Köyde bu zamanlarda 2 metre kar oluyordu. Tek katlı evlerimiz kayboluyordu. Şimdi hiç kar yok. Bu durum bizi endişelendiriyor” ifadelerini kullandı. (AA)