Gediz Ovası’nda JES’e karşı bir zafer daha

Manisa'nın Salihli İlçesi'ne bağlı Hacıbektaşlı'da çiftçiler, bölgelerindeki zeytinlik alanlarının yakınına özel bir firma tarafından kurulmak istenilen jeotermal enerji santrali (JES) için Manisa Valiliği'nin verdiği ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararına karşı 2019 Ağustos ayında hukuksal mücadele başlattı. Hukuksal mücadele sırasında 26 Ağustos 2019 tarihinde çiftçilerin gerçekleştirdiği eyleme jandarma sert bir şekilde müdahale ederek 26 kişiyi göz altına almıştı. Eylem sırasında destek amaçlı bulunan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirge'nde biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

Hacıbektaşlı mahallesinde kurulmak istenen JES için verilen ‘ÇED gerekli değildir' raporuna karşı çiftçiler adına Salihli Çevre Platformu tarafından Manisa 1. İdare Mahkemesine açılan dava olumlu sonuçlandı. Mahkeme, “İşlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar meydana geleceği” gerekçesiyle 2577 sayılı kanunun 27.'inci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmeyi durdurma kararı verdi.

KARAR DURUŞMASI 27 MART'TA

Salihli Çevre Platformu Başkanı ve çiftçilerin avukatı Seçil Ege Değerli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mahkeme kararının itiraza kapalı olduğunun da altını çizerek şöyle konuştu:

* Kurulması planlan JES mahalleye 100 metre yakın mesafeydi. İki dere yatağında çamlık ağaçlarının bulunduğu bir alana kurulmak isteniyordu. Biz buna karşı iptal davası açtık. Bilir kişi raporlarında yapılması planlanan JES'in hem insan sağlığına hem de çevre bütünlüğüne zarar nitelikte olduğunu ve bu nedenle ‘ÇED gerekli değildir' raporunun da uygun olmadığı yönünde görüş bildirdi.

* Geçtiğimiz hafta içerisinde mahkeme projeyi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu tedbir amaçlı alınan bir karardır. Mahkeme kararı netleşinceye kadar özel firma artık bir tuğla bile koyamaz. Esas karar duruşması 27 Mart 2020 tarihinde görülecek. Bu duruşmada da da bizim için olumlu karar çıkacağına ve JES'in yapının iptal edileceğine inanıyoruz.

“KARAR BİZİ SEVİNDİRDİ''

Hacıbektaşlı Mahallesi'nde 26 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilen eylem sırasında jandarmanın kullandığı biber gazından etkilenerek hastane kaldırılan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ise, çiftlerinin haklı mücadelesinin sonucunu aldığını söyledi. Başevirgen, “Verilen karar bizi çok sevindirdi. Haklı mücadeleleri için gerçekleştirdikleri eylemde bende biber gazından etkilendim ve hastaneye kaldırılmıştım. Santralin yapılması istenilen bölgenin 50 metre aşağısında iki tane okul ve bir sağlık ocağı var. JES mahallede yaşayan insanları ve çevreyi olumsuz etkilediği kadar çocuklarımızı da olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle JES'in yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Doğa ve insanlarımız için her zaman mücadeleye devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

MÜCADELELER SÜRÜYOR

Gediz Ovası Türkiye’nin tarımsal üretiminin neredeyse yüzde 10’unu karşılıyor. Gediz Ovası Türkiye'deki üzüm bağlarının yüzde 16'sını içinde barındırırken, ülkenin çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 84,6'sını karşılıyor.

Özellikle son yıllarda Sarıgöl, Alaşehir ve Salihli’de açılan 10 JES ve 500'den fazla jeotermal kuyusu bağlara büyük zarar verirken, bir yanda da tarımsal ürünlerin ve özellikle üzümde kalitenin düşmesine neden oluyor. Jeotermalin verdiği zararı yaşayarak gören üreticiler son yıllarda yasal başvurular ve eylemlerle bunun daha da yayılmasını engellemeye çalışıyor.