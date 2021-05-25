Gediz’i kirletenlerin kabusu Şener Amca

“Doğru bildiğin yoldan hiç şaşma” sözlerini kendisine ilke edinen Manisa’nın Salihli ilçesindeki 70 yaşındaki Şener Kilimcigöldelioğlu’nun hayalinde tertemiz akan Gediz Nehri’nin ve sağlıklı gıdaların tüketildiği bir yaşam var.

Emekli öğretmen Şener Kilimcigöldelioğlu, Gediz Ovası'’ın can damarı olan Gediz Nehri'nin kirliliğine karşı mücadelesini hem de GDO’suz gıdaların üretilmesi için başlattığı savaşı SÖZCÜ’ye anlattı.

MÜCADELECİ RUHUNU DEDESİNDEN ALDI

Doğup büyüdüğü topraklara borcunun olduğunu söyleyen emekli öğretmen Şener Kilimcigöldelioğlu, çocukluğundan bu yana doğaya aşık bir insan olduğunu dile getirdi.

Sınıf öğretmenliği yaptığı dönemlerde öğrencilere özellikle doğa sevgisini aşılamaya çalıştığını vurgulayan Kilimcigöldelioğlu, mücadeleci ruhunu Kurtuluş Savaşı kahramanı dedesinden aldığını belirterek şöyle konuştu:

“Öğretmenlik mesleğini yaptığım her yerde temiz bir çevre için mücadele ettim. Çevrenin göz göre göre kirletilmesine, doğanın katledilmesine asla müsaade etmem. Öğrencilerime bile bu bilinci aşıladım. Çocukluğumdan beri mücadeleci bir ruhum var ve doğa aşığı bir insanım. Bu huyumu dedemden almışım. Çünkü dedem bir Kurtuluş Savaşı kahramanıdır. İstiklal Madalyası sahibi, Yunanlıları Ahmetli ve Turgutlu'da durduran Kulalı Halil Efe’dir. Dedemden aldığım bu mücadeleci ruhu şimdi doğa ve yerli tohumlar için sürdürüyorum.”

KİRLİLİKLE MÜCADELE İÇİN ‘GEMA VAKFI’NI KURDU

Öğretmenlik dönemlerinde Gediz Nehri'’in kirliliğinin önüne geçebilmek için savaştığını ve mücadelesini 1995 yılında kurduğu Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı’nı (GEMA) kurarak sürdürdüğünü dile getiren Şener Kilimcigöldelioğlu, nehri kirletenlerin korkulu rüyası haline geldi.

Vakfın başkanlık görevini yürüten Şener Kilimcigöldelioğlu, Gediz Nehri’nin kirliliğine dikkat çekmek için pek çok konferans ve panel düzenlediğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“1995 yılında kurduğumuz vakıf çatısı altında bir araya getirdiğimiz 10 bin çevre gönüllüsüyle hem doğanın katledilmesiyle, hem de Gediz Nehri’nin kirliliğinin önüne geçilmesiyle mücadele ediyoruz. Vakfın, nehirdeki bu tahribatın önlenmesinde büyük katkısı vardır. Kirlikle mücadele konusunda birçok kampanya başlattık. Çabalarımız sayesinde Gediz Havzası’nın korunması için devlet eliyle çalışmalar başlattık. Ama görüyoruz ki başlatılan çabalar sadece göstermelik. Çünkü Gediz Nehri hâlâ kirletilmeye devam ediyor. Ama mücadelemizden hiç yılmayacağız ve gelecekte Gediz Nehri’ni eski balık tutulur günlerine geri getireceğiz. Hayatım Gediz Nehri oldu. Evlenmedim, evde kaldım ve birinci önceliğim Gediz diyerek hiç evlenmedim. Ben Gediz Nehri ile evliyim. Neredeyse her gün gider Gediz Nehri’ne bakarım. Kirlilik olan yerleri gündeme getiririm.”

GDO’LU TOHUMLARA SAVAŞ AÇTI

Gediz Kirliliği ile mücadelenin yanı sıra GDO’lu tarım ürünlerine ve tohumlara da savaş açan Şener Kilimcigöldelioğlu, yerli ve GDO’suz tohum üretimi için Salihli ilçesinde bir üretim tesisi açtı.

600 metrekare alan üzerine kurduğu Yerli Tohum Üretim Tesisi ile Türkiye’de yerli tohum seferberliği başlattığını söyleyen Şener Kilimcigöldelioğlu şöyle konuştu:

“Dünyanın en bereketli coğrafyasında yaşıyoruz. Toprağa adam eksen adam yeşerir. Böyle bereketli topraklarda GDO’lu tohumlar kullanarak, GDO’lu tarımsal ürünler yetiştiriyoruz. Böyle bir şey kabul edilemez. Yerli tohum üretimini asla yabancı şirketler veremeyiz. Bunun için kurduğum tesiste 100 çeşit yerel tohum üretimi yapıyoruz. Domatesinden, birerine, patlıcanından kabağa kadar birçok tarımsal ürünü yetiştiriyoruz. Bunların tohumlarını alıyoruz. Böylece hem GDO’lu tarımsal ürünlerle, hem de tohumlarla büyük bir mücadele veriyorum.”

Kilimcigöldelioğlu, kurduğu yerli tohum üretim tesisinde elde ettiği yerli tarımsal gıdaların tohumlarını Türkiye’nin birçok iline ücretsiz olarak gönderdiğini ifade etti.