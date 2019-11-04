Geleceğe Nefes 11 milyon fidan kampanyasında hedef aşıldı! İşte son durum…

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Geleceğe Nefes kampanyasında 11 milyon fidan hedefi aşıldı. 11 Kasım'da 11 milyon 47 bin 430 fidan dikilmesi hedeflenirken alınan karar ile 11 Kasım'dan sonra da fidanlar toprakla buluşturulacak. İşte Geleceğe Nefes Kampanyasında son durum...

4 il dışında tüm illerde fidan sahiplenme oranı yüzde yüzü aştı. Geleceğe Nefes Kampanyasında bundan hedeflenen rakamın aşıldı fakat Tarım ve Orman Bakanlığı aldıpğı karar ile fidan sahiplendirmeye devam ediyor.Geleceğe Nefes Kampanyası sitesinden yapılan açıklamada; “Teşekkürler Türkiye ‘Geleceğe Nefes' seferberliğinde 11 Kasım 2019'da 81 ilde 2023 noktada dikilecek 11 milyon fidanı kısa sürede sahiplendiniz. Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak konusundaki bu heyecana karşılık fidan sahiplenme kampanyamıza devam ediyoruz. Sahipleneceğiniz veya bağışlayacağınız fidanları 11 Kasım sonrasında da toprakla buluşturmaya devam edeceğiz. Haydi Türkiye bir gün değil, her gün geleceğe nefes olmaya…” denildi.

GELECEĞE NEFES KAMPANYASIN’DA SON DURUM

4 Kasım saat 08.50 itibari ile sahiplenilen fidan sayısı 11 milyon 963 bin 417 oldu. Hedeflenen rakam olan 11 milyon 47 bin 430 an itibari ile aşıldı.

Elazığ, Çorum, Burdur ve Iğdır dışında tüm illerde katılım oranı yüzde yüzü aştı.



GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA KATILMAK İÇİN TIKLA

GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Türkiye genelinde çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için için başlatılan “Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan” kampanyası yoğun ilgi sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığının tarafından oluşturulan https://gelecegenefes.com/ adresin isteyen herkes bir fidan sahiplenebilir veya bağışlayabilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi: “Sizler adına dikeceğimiz fidanları bu site üzerinden sanal olarak sahiplenebilmenizi istiyoruz. Sahiplendiğiniz fidanların dikim lokasyonu ile tören alanları farklı yerler olabilir.

Törenlerimize katılmak isterseniz, bulunduğunuz ilde yapılacak törenlerin lokasyonunu Tören Alanları bölümünden öğrenebilirsiniz.”