Geleceğe nefes kampanyası fidan dikim yerleri sorgulama: 11 milyon fidan saat kaçta dikilecek?

Tarım ve Orman Bakanlığınca “Geleceğe Nefes” sloganıyla düzenlenen etkinlikle 11 Kasım'da saat 11.11'de 81 ildeki 2 bin 23 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Tüm illerde aynı gün aynı saatte tören düzenlenecek. Dileyen vatandaşlar Geleceğe Nefes Kampanyası katılım belgelerinde bulunan fidan dikim yerlerine, dileyenler ise tören alanlarına gidecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Geleceğe Nefes Kampanyasında hedeflenen rakam olan 11 milyon aşıldı. 81 ilde fidan sahiplenenler dilerlerse 11 Kasım’da bulundukları illerdeki tören alanlarına gidebilecekler. Peki Geleceğe Nefes Kampanyası fidan dikim yerleri nerede?

GELECEĞE NEFES TÖREN ALANI SORGULAMA

Geleceğe Nefes Kampanyasının başvuruları başladı. Türkiye genelinde çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için için başlatılan “Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan” kampanyası yoğun ilgi sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığının tarafından oluşturulan https://gelecegenefes.com/ adresin isteyen herkes bir fidan sahiplenebilir veya bağışlayabilir.