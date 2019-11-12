‘Geleceğe Nefes Kampanyası’ ormancıları ikiye böldü

Geleceğe Nefes Kampanyası'nda, Türkiye genelinde tam 11 milyon fidan toprakla buluştu. Ancak fidan dikimi ormancıları ikiye böldü. Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Çetin fidan dikimi için yanlış tarih seçimi yapıldığını ve 9 milyon fidanın zayi olacağını savundu. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ise Türkiye’de yılda iki defa fidan dikimi yapılabildiğini, kasım ayının ise en verimli dönem olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da Geleceğe Nefes Kampanyası kapsamında Türkiye genelinde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluştu.

“TOPRAK TAVA GELDİKTEN SONRA”

Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Çetin, kampanya tarihinin yanlış olduğunu savunarak şöyle konuştu: “33 sene orman mühendisi olarak görev yaptım. Bunun 28 senesi fiilen ağaçlandırma çalışmalarında geçti. En son bölge müdürüydüm. Ağırlıklı işim ağaçlandırma idi. Ben bu işe gönül verdim. Fidan dikimi için toprağın ekime hazır olması lazım. Fidan için toprakta rutubet olması lazım. Kupkuru toprağa ekince fidan ölmeye mahkumdur. Kış yağışlarını alıp toprak tava geldikten sonra fidan dikilir. Bunun için en uygun zaman ilkbahar başlangıcıdır.”

FİDANLAR KURUYACAK

“Bugün doğu Anadolu'da halen kar kaplı, don olan alanlar var. Buralarda fidan dikimi yapılamaz” diyen Çetin, “Zaman uygun olmadığı için en az 9 milyon fidan zayi olacaktır. Bir de bu fidanları ehil kimseler ekmesi lazım. Hiç fidan görmeyen bir insan, ‘ben fidan dikiyorum' diyecek. Böyle olmaz. Birer tane temsili olabilir. Ancak 11 milyon fidanı ehil olmayan kimseler ekemez. Ekerse zayi olur. Rekor kıracaklarını söylüyorlar. 1 saatte fidan dikiyorlar. O fidanların büyük bir çoğunluğu maalesef kuruyacak” diye konuştu.

KIŞ HENÜZ BAŞLAMADI

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ise kampanya tarihinin fidan ekimi için gayet uygun olduğunu söyleyerek şöyle konuştu; “Her önüne gelenin yapılan güzel şeyleri lekelediği bir dönemden geçiyoruz. Orman ağaçlandırma yılın iki baharında yapılır. Hem ilk hem son baharda. Her iki dönem de uygun bir zamandır. Tarih boyu en başarılı olunan sonbahar dönemidir. En ideal zamanlardan birisi kasım ayıdır. Kış başlamadı henüz, fidanlara su yürüme durdu. 11 Kasım milli ağaçlandırma günü ilan edildi. Ve fidan dikimleri yapıldı.”

“MURDAR ETMEYE ÇALIŞIYORLAR”

“Bu kampanya tamamen ormancılık teknik personelinin bilgisi dahilinde yapılmıştır” diyen Hasan Türkyılmaz, sözlerine şöyle devam etti; “Şu anda Türkiye'de iki rekor gerçekleştiriliyor. Bütün doğa severlerin birlikte olması gereken ortamda neden doğru olmayan bilgiler paylaşılıyor anlayamıyoruz. 301 bin fidan Çorum'da dikildi ve 260 bin olan rekor egale edildi. 2023 lokasyonda 11 milyon fidan saat 11.11'de toprakla buluşturuluyor. 3 saat içinde yapılıyor bu dikim. Teknik uzmanlar tarafından hazırlıklar yapıldı. Bu işin başarısını hazmedemiyorlar. Murdar etmeye çalışıyorlar. Bu bizleri üzmektedir.”