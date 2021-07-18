Geleceğin liderleri burada yetişiyor!

Aydın Doğan Vakfı tarafından “Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar” sloganı ile bu yıl 6. kez düzenlenen Genç Liderler Kampı Muğla'nın Datça ilçesindeki Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nde (UKKSA) tamamlandı. SÖZCÜ'ye konuşan Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı “Kampta başarılı genç kızlar; liderlik, proje geliştirme, kişisel gelişim eğitimleri, sanatsal ve sportif faaliyetleri içeren atölyelerle keyifli vakit geçirirken kendilerini geliştirme fırsatı buldular. Kız çocuklarının eğitimi odağında kapsamlı çalışmalar yürüten Aydın Doğan Vakfı, Türkiye'nin pek çok ilinden kız öğrencilere verdiği burslarla eğitimlerine yardım sağlıyor. Kişisel gelişimlerine destek olacak etkinliklere de imza atmaya devam ediyor” diye konuştu.

SEMİNER VERİLDİ

Fetvacı kampta yapılan çalışmaları şöyle anlattı: Kızlarımız bir hafta güne yoga ile başlayarak çeşitli sanatsal ve sportif faaliyetlere katılma fırsatı buluyor. Ayrıca güçlü ve zayıf yanlarını keşfederek sorunlarla baş etme yöntemleri üzerine konuşuyoruz. Liderlik, takım çalışması, eğitim ve Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği konuları üzerinde tartışıyoruz. Burada kişisel gelişim atölyelerimiz var. Ayrıca UN Women Proje Koordinatörü Duygu Arığ, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında bilgilendirme yaparak, genç kadınların kararlara katılımı konusunda bir seminer gerçekleştirdi. Yaz kampına katılan üniversite öğrencileri kamp süresince siber zorbalık ve kız çocukların özgüvenlerine katkıda bulunma konularında sosyal sorumluluk projeleri de geliştirdiler.

Anadolu'yu karış karış geziyorlar

Fetvacı, Aydın Doğan Vakfı'nın burslu öğrencileri olan ve üniversitelerin mühendislik, hukuk ve tıp bölümlerinde eğitim alan kız öğrencilerden 200'e yakınının bu eğitimlerden geçtiğini belirtti. “Öğrencilerimiz eğitimlerini tamamladıktan sonra Anadolu'daki kız çocuklarımız ve genç kızlarımız için proje hazırlıyorlar. Biz vakıf olarak projeleri finanse ediyoruz. Ve geleceğin liderleri kızlarımız Anadolu'yu dolaşarak kız çocuklarına ulaşıyor” diye konuştu.