Gelecek kadınların elinde

Perakende ve tüketici ürünleri sektörlerinde çalışan kadın liderleri destekleyen, üst düzey kadın yöneticilerin sayılarını artırmayı ve gelişimlerine katkıda bulunmayı misyon edinen Lead Network, Johnson & Johnson ev sahipliğinde yaptığı Ekim aylık toplantısında Psikolog, Doktor Acar Baltaş'ı ağırladı.

Araştırmalardan örnekler paylaşan Prof. Dr. Baltaş ‘Hedge Fund Research raporuna göre, dokuz yıl süresinde kadınlar tarafından yönetilen fonların erkekler tarafından yönetilenlerden daha başarılı olduğu bildirdi. Benzer şekilde Credit Suisse'in yayınladığı bir araştırmada, piyasa değeri on miyar doları aşan büyük şirketlerde, yönetim kurullarında kadın üye olanların, olmayanlara kıyasla yüzde 26 daha iyi performans gösterdiği bildirilmiştir. Dolayısıyla, sadece romantik nedenlerle ve moda olduğu için değil, iş hayatının somut ve çıplak gerçekleri açısından da dengeli bir sayıya ulaşıncaya kadar pozitif ayrımcılığa yönelmenin yerinde olduğu görülmektedir' dedi.

‘Ancak bana göre kadın liderlerin önünde iki engel vardır' diye devam eden Dr. Baltaş Bunlardan birincisinin büyük çoğunluğu erkekler tarafından oluşturulan bir jüri tarafından değerlendirilmeleri ve erkeklerin önyargılarıyla mücadele etmek olduğunun altını çizdi. İkinci engelin ise kadınların kendileriyle yapacakları mücadele ile ilgili olduğunu iletti. Prof. Dr. Baltaş, ‘Birçok kadın yönetici zayıf olmadığını göstermek için erkeklere özgü yönetim anlayışına özenerek, kendi güçlü özelliklerinden uzaklaşmaktadır' dedi.

13 ülkede, 26 şehirde, 64.000 kişinin katıldığı bir araştırma sonuçlarına göre “Daha iyi bir dünyada yaşamamız neye bağlı?” sorusuna; “Erkekler kadınlar gibi düşünseydi, dünya daha iyi bir yer olurdu” şeklinde cevap verildiğini söylenen Prpf. Dr. Baltaş liderlik için empati, sabır, sadakat, esneklik, kararlılık, özveri ve yılmazlık özelliklerinin öne çıktığını ve bu özelliklerin aslında daha feminen özellikler olması ışığında kadınları çok iyi yöneticiler olmaya daha yatkın olduklarını belirtti.